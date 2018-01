FÚNEBRES | 10 de Enero de 2018

10/01/2018 -

FALLECIMIENTO

- Delicia Orellana (La Banda)

- Cristian Esteban Gallo

- Ramón Nicasio Paz (Dpto. Alberdi)

- José Nicandro Gallo

- Guillermo Domingo Lezana

Sepelios Participaciones

AUTALÁN, LOURDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Sus padres, Marta Paz y Jorge Autalán, sus hermanos Romina Milagros y Julieta Autalán, su hijito Angel Bautista y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. Tel. 4219787.

AUTALÁN, LOURDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Te hice una escalera de rosas, hasta el cielo así encuentres la gloria de nuestro Padre eterno ... Sólo Dios sabe cuánto te amo. Tus angelitos te vamos a extrañar mi princesa, te amo mi eterno amor. Su esposo Ángel y su hijo Angelito.

AUTALÁN, LOURDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Nuestra querida Lourdes. Su esposo, tu amor Ángel Matías, tu hijo Angelito, tus suegros, Marcela, Rogers, Mercedes y Ramón, tus sobrinos políticos Santiago e Isaías, tus cuñadas, Noelia y Natalí, tus concuñados Carlos y Cristian participan con profundo dolor su fallecimiento.

AUTALÁN, LOURDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Adiós mamá: soy semilla de un sueño de una estrella fugaz, ¡¡¡ay, ay, ay !!! Madre querida yo nunca te voy a olvidar. Un 12 de diciembre de tu vientre nací, ahicito te me fuiste, cómo podré vivir sin ti, hasta siempre mamita, que la paz sea contigo, te lo pide tu angelito y tu Mati querido. Su hijo Ángel Bautista.

AUTALÁN, LOURDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Felices los humildes porque ellos verán a Dios. Señor recíbela en tus brazos. Nunca te olvidaremos. Sus tíos Efraín Rojas, Graciela Anzani e hijos Maxi y Luciana, Seba y Jimena, Mauricio y Eliana, Ana y Juan acompañan a Marta, Romi, Marcelo y Matías en tan dolorosa e irremediable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, LOURDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Querida Lourdes te recibimos con mucha alegría en nuestro hogar y hoy tenemos que despedirte con dolor, pero con la esperanza de que ya estés gozando del reino de Dios. Sus tíos Hugo, Myriam, padrino Víctor Alejandro y familia, Mara, Marcos, Melisa y Victoria. Te recordarán siempre. Rogamos oraciones en su memoria y consuelo a su familia.

AUTALÁN, LOURDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Personal de la Escuela 149 José Ingenieros participa con dolor el fallecimiento de la hija política de la Prof. Marcela Chavez. Elevan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, LOURDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Mi querida nuera, la tristeza invade mi alma, te fuiste sin avisar. Esperaba que volvieras a buscar a tu niño, que fue lo más valioso que tuviste, junto a mi querido hijo Matías lo cuidaremos como el tesoro más preciado. Dios ya te tiene en la gloria. Siempre te amamos y te amaremos, mi querida Lourdes. Marcela Chavez.

AUTALÁN, LOURDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes prados me hace descansar". La comunidad educativa del colegio del Centenario participa su fallecimiento y acompaña a su ex alumno Angel Jugo y a la docente del establecimiento Prof. Marcela Chavez. Se ruegan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, LOURDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. El Dpto. de Ciencias Naturales del colegio del Centenario participa su fallecimiento de la nuera de su colega Prof. Marcela Chavez. Se ruegan oraciones en su memoria.

AUTALÁN, LOURDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Que los ángeles te reciban con cítaras y guitarras y el Señor te reciba en sus brazos para gozar del amor y paz celestial. Tus compañeros de la Juventus Unida y Ser Docentes te despiden con amor y agradecimiento.

AZAR, ZULMA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/18|. Dr, Miguel Agustín Torres Karam participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y compañera y acompaña a toda su flia con el más cálido sentimiento.

DÍAZ, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Sus hijos Rosa Inés, sus hijos Enrique y Oscar Alfredo, sus nietos y demás familiares, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Papilo, tus enseñanzas y el amor que me brindaste vivirán por siempre en mi corazón. Juano Faccio, su esposa Mara Lidia y su hijo Juanpito participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Osiris Faccio, su esposa Lulo, sus hijos Roxana Osiris, Valeria y Juanjo con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, CRISTIAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Su mamá Claudia Gallo, sus hnos. Nahuel, Yoni, su abuela Florencia tios primos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el Cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE- TEL. 4219787.

GALLO, JOSÉ NICANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. "Miremos hacia adelante, que su partida nos inspire a vivir plenamente como lo hacia él". Su esposa Maria Belizán, su hijo Manuel y su hija pol., Nilda Fidani te despedimos con la certeza de wque ya gozas de la vida eterna y con la esperanza del reencuentro. Te recordaremos por siempre buscando el consuelo en tu ejemplo y amor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GALLO, JOSÉ NICANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Su esposa María, sus hijos, nietos, hijos politicos y demás familiares, participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GALLO, JOSÉ NICANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Querido abuelo, ya descansas en la paz del Señor, la luz de tus ojos se ha apagado, pero nos queda en la memoria y en el corazón la felicidad de los momentos compartidos en flia. Nos dejas tu ejemplo de sabiduría, hombría de bien, generosidad, humildad, fortaleza. Gracias por tanto!. Sus nietos Beatriz Gallo, Carlos Ramírez y bisnietas Rocío, Natalia y Candela te acompañan con oraciones en el viaje a la casa Celestial.

GALLO, JOSÉ NICANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Propietarios y Personal de La Oficina "Café Bar" participan el fallecimiento del Padre del querido Manuel. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, JOSÉ NICANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Leopoldo Llapur y Marcela Karam, sus hijos Santiago y Julieta y Graciela B. de Karam, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, JOSE NICANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/18|. Fuiste la luz que iluminó a todos los que te rodearon y te quisieron, ejemplo de honestidad, sencillez, amor y respeto, marcaste un camino que tu familia continúa, siempre estarás en nuestra memoria y en nuestros corazones. Nélida Alomo y Sara Ramírez. Ruegan por el eterno descanso del abuelito de Beatriz Gallo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

JUÁREZ, LUCÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/17|. Sus vecinos de calle Lavalle y Garibaldi: Kike Tarchini, Perla María y Peti Roldán, Carlin Coria y familia, participan con dolor su inesperada partida. Ruegan oraciones en su memoria.

JUDRO DE AFUR, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/1/18|. Ing. Pedro Ugozzoli, su esposa Lic. Pura Terribile e hijos participan con profundo dolor la partida a la casa del Señor. Ruegan oraciones por su eterno descanso y paz para sus hijos en forma especial para Gustavo y Silvina.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Su esposa Nancy, sus hijos Guillermo, Lourdes, Virginia, h. pol. Pablo, nieta Martina y demás familiares participan suf allecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Su hermano Carlos, Estrella, Pablo, Juan, Mercedes, Paula, Pedro, Andrea y Milagros, participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo por su descanso hacia la resurrección. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Su primo Ramón Campos y Beky Atia, y tus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. René Álvarez, Esther Padilla de Álvarez, Facundo y Juan Cruz, acompañan a Nancy e hijos con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Querido Gody, te vas siguiendo tu huella andariega, un cielo de estrellas y guitarras te esperan. Tu voz permanece con nosotros. Te amamos. Noemí, Patricia, Pancho, Nicolás y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Los amigos de sus hijos; Candela, Ana Lucía, Facundo, Virginia, Miki, Florencia, Andrea, Maria Pia y Belén, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Querido Gody; Bety, Rober, Trici, Silvina y Ricardo con sus respectivas flias., te decimos adiós, estaremos con la tuya aquí siempre acompañándola y recordaremos las guitarreadas familiares con tu tío Morocho por siempre. Elevamos oraciones en tu memoria.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. El Presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch; Miembros del Consejo Gremial, Sindico, Guillermo Ruiz Albelda, Gerente General, CPN Graciela Muratore de Corona, Gerentes de Areas Subgerentes de Areas, Asesores de Presidencia, Medicos, Auditores, Asesores Legales, Auditor Interno, Personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central, participan el fallecimiento del esposo de nuestra compañera Nancy Pilán y padre de nuestro compañero Guillermo Lezana.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Nancy acompañándote en tan doloroso momento tus amigas; Liliana Bellés, Susana Medina, Mirta Soza y Patricia Vera, participan c su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. "Y todo el que cree, no morirá jamás". Las compañera de su esposa de la promoción 74 del Colegio Hermanas Franciscanas, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. José Luis Velázquez, Lilian Jozami y sus hijos, participan su fallecimiento y acompañan a su querida flia., en su dolor.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Sus amigos; Enrique Castro y flia., Eduardo Font y flia., Hugo Falcione y flia., Julio Prados y flia., José y Alejandro Ferreiro y flias., Ricardo Rodriguez y flia. Argentino Cambrini y flia., Carlos Maria Jensen y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin y el Señor les de Paz a sus hijos y a su nieta Nancy. Los acompañamos en su dolor, Eduardo, Tere, Jorge y flia., Lia, Flor Rodriguez y Personal de Mayter Peinados. Rogamos oraciones en su memoria.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos Lucas y Natalia Guido, Juan Pablo y María Esperanza Lorefice, Javier y Milagros Ordoñes, sus nietos Lourdes, Florencia, AGustina, Tomas, Augusto, Juancruz y Manuela participan el fallecimiento de su querido amigo Gody y acompañan a Nancy, sus hijos Guillermo, Lourdes, Virginia y Pablo Parra y hermanos con sus oraciones,

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. José Achával y Mercedes Tenti y familia participan el fallecimiento de su amigo Gody, acompaña a Nancy e hijos en el dolor y elevan oraciones en su memoria.

LEZANA, DOMINGO GUILLERMO (GODI) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. "Jesús en quien creíste y predicaste te conduzca a la casa celestial". Polo Pellene, Elena Arias de Pellene y sus hijos Luis Alejandro, Adrián Emilio, Germán adolfo y María Elena Pellene participan el fallecimiento de su vecino y amigo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Rogamos una oración en su memoria.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Gabriel Cortés y flia., acompañan a su amigo y hermano querido César Enrique Turk en este momento de dolor. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. La H.C.D. del Jockey Club de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de su socio vitalicio y padre del prosecretario de la institución Dr. César Turk y acompañan a sus familiares em tan triste momento.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. El presidente del Jockey Club de Santiago del Estero, Ing. Fernando A. Filippa participa con dolor el fallecimiento del padre de su amigo César y acompaña a sus familiares en este momento de dolor.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia, participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo César y acompañan a sus familiares en tan difícil momento.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Héctor Raúl Mulki participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Mabel Navarro de Nader y sus hijos Mónica, Miguel y Marcela participan su fallecimiento y acompañan en la oración a Perla, Cintya y César y demás familiares rogando por su descanso en paz.

TURK, ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro querido amigo César. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

Invitación a Misa

ARIAS, ANGÉLICA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/15|. En la inmensidad del Cielo eres la estrella más brillante. Gracias por protegerme y guiar con tu luz el camino a seguir. Cuando miro arriba sé que tu amor por mi nunca se apagará ¡Gracias madre por cuidarme más allá de la vida!. Tu hija Alejandra Arias, invita a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes y a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 3 años de su partida.

BARQUÍN, JESÚS VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/94|. Su esposa Graciela Ledesma y sus hijos Luis, Sonia y Víctor y sus hijos políticos Marcela, Roberto y Alejandra y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. La Merced, al cumplirse 24 años de su fallecimiento.

JUÁREZ, CIRILO DEL CARMEN JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/12/17|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santo Cristo Bº Libertad, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

NASSIF, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/15|. No he muerto, solo me fui tu antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene eperanzas. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté. Tu esposa Ana Yocca, tus amados hijos María del Carmen, Facundo, Fátima invitan a la misa en San Francisco a las 20 hs. en el dia de hoy.

SUÁREZ DE CATÁN, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Su esposo Miguel Angel Catán, sus hijos Pinky, Neno y Claudia, sus hijos políticos Luis, Julieta y Marcos, sus nietos Valentina, Francisco, María Nella, Matías, Antonella, Florencia, Juan Cruz, Justina y demás familiares invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

SALVATIERRA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Se agradece el acompañamiento a Silvia y Juan Carlos Masferré e hijos, Tamara Martinez, Humberto Coria y Hugo y Ñata Roldan y familia.

Recordatorios

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Daniel querido, hoy cumplirías un año más de tu natalicio, lo festejábamos todos juntos en familia y brindábamos por tu felicidad. Hijo querido, siempre te recuerdo con tu mirada cariñosa, buena, tu corazón en fuertes latidos agradecen a la vida por todas las maravillas que Dios te dio y admirar, apreciar, con alegría de una vida plena, un día cualquiera sin esperar, Dios te tomó de la mano y te llevó a su lado, con un coro de ángeles, y yo me quedé sola y así me aferré a Dios y la Virgen Madre, y en mis oraciones recé, recé y rezo para alcanzar una cristiana resignación. Eres el encanto de mi vida, eras la fuerza que me alentaba para vivir. Todo era hermoso a tu lado, mis miedos desaparecían, ahora estás en mi corazón para siempre con todo mi amor. Tu madre Carolina, tu hermana Marcela, tus sobrinos Maxi y Estéfano que siempre te recuerdan y nunca te olvidarán.

SALVATIERRA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Te fuiste sin dar aviso y dejaste un vacío irreparable en nuestros corazones. A nueve días de tu partida tu presencia permanece en nuestro lado. Te recuerdon con profundo amor. Tu esposa Juana y tu hija Angélica.

SALVATIERRA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Tu partida dejo un vacío en nuestras vidas imposible de llenar. Te recuerdan con amor y dolor. Tus hermanos Marta, Víctor y Raúl, tus cuñados Raúl, Lucho, Santo, Carlos, Mariano y Ramona Juárez, tu sobrino Hugo y flia, y familia Acuña.

SALVATIERRA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/18|. Con profundo dolor y afecto te recordamos. Tu hija del corazón Mirian Juárez, Javier Salazar, tus sobrinas nietas Lucila e Ivana Salazar, Miguel Ibáñez y Elsa Coria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ORELLANA, DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Sus hijos Patricia, Eva, Juan José, Juan, Mercedes, Matías y Emanuel, hijos pol. Ricardo, Elsa, Miguel, Carolina, Patricia, nietos y demás famil. part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

Invitación a Misa

MACCIÓ DE TÉVEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/17|. ¡Mami, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca, mientras yo viva; serás el amor que no se olvida. Tu hija. Eve Luz, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

ALIENO, YOLANDA ESTELA (Chicha) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/2/16|. "Madre querida: Hoy hace 1 año y 11 meses que partiste al Reino Celestial, pese al tiempo transcurrido, te llevamos en el corazón y te recordamos con mucho amor". Tus hijos: Pichy, Walter, David, Yaqui, Tana, Luchy y tus nietos e hijos políticos.

FERRANDO, JUAN CARLOS (Chaca) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/1/13|. Hoy se cumplen 5 años de tu partida a nuestro Padre Celestial. Damos gracia a Dios por habernos permitido conocerte y compartir muchos momentos juntos. Te extrañamos mucho, pero te recordamos con tu alegría. Generosidad y disponibilidad para recibir a todos los que te necesitaban. Estarás siempre en nuestros corazones Papi (Chaca). Tus hijos Pichy, Walter, David, Yaqui, Tana, Luchy, tus nietos e hijos políticos.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BARRAZA, MANUEL DEONICIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Su esposa, Emilia, sus hijos Manuel, Felipe, Gricelda, Carlos, José y Nancy, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el el Cementerio de Pozo Mosoj. Dpto. San Martín. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE- Tel. 4219787.

PAZ, RAMÓN NICASIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Su esposa, hijos, hijos políticos nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el el cementerio de Santos Lugares Dto Alberdi Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE- Tel. 4219787.

RAMÍREZ, RUBÉN GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Lic. Ricardo Dalale y Dra. Nora Litvak de Dalale e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RAMÍREZ, RUBÉN GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/18|. Directivos y personal de Senna Automotores SA. Toyota participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SEQUEIRA, VÍCTOR ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Su esposa e hijos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en cementerio local Colonia El Simbolar. Servicio Hamburgo Cia de Seguros Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SOSA, RUTH ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/18|. Su esposo Carlos Gutiérrez, hijo Donato, padre Armando, hnos. María, Karina, Alejandra, Mónica, Ariel y demás fam. part. su fall. Sus restos serán inhum. en cement. de Bandera Bajada hs 12. Casa de duelo Bandera Bajada. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.