Colectivos de larga distancia restringieron y eliminaron descuentos

Fotos EFECTO. La quita de las promociones en la mayoría de las empresas implica un encarecimiento del pasaje.

10/01/2018 -

Las empresas de colectivos de larga distancia restringieron los descuentos y en otros casos los eliminaron de manera tal que cobran la tarifa plena en los viajes hacia los diferentes destinos a los que llegan, lo que marca un cambio en la política de precios que aplicaron hasta fines del año pasado.

Según una consulta realizada por EL LIBERAL en empresas que viajan a Capital Federal, desde la boletería de una de ellas, indicó Alberto: "Las tarifas van desde los $1.700 el servicio semicama, $1.946 el cama ejecutivo y $2.146 el cama suite".

Para otro destino como Córdoba, el servicio semicama tiene un costo de $612, con la excepción que para los estudiantes, rige un descuento que lleva la tarifa de ese servicio a $480.

Desde otra empresa, señalaron que las tarifas que rigen desde este mes para el destino Capital Federal son de $1.700 el servicio semicama, $1.942 el cama ejecutivo y $2.146 el cama suite. Sin embargo, Alicia, una de las vendedoras indicó que "se puede hacer un descuento del 10% si sacan el pasaje de ida y vuelta y en efectivo o si viaja más de una persona en el caso que sea solo de ida y con las mismas condiciones".

A su turno, desde la boletería de otra compañía Marcelo, señaló que "el pasaje a Capital Federal está en $1.700 en el servicio semicama que es el más económico pero si se saca el pasaje ida y vuelta algún descuento se puede hacer, pero eso lo tienen que tramitar en la boletería".

En tanto, Alicia, señaló desde otra boletería: "Nosotros mantenemos los descuentos pero solo algunos días y en ciertos servicios, no en todos. Por ejemplo, hay servicios que los martes y jueves tienen descuentos, pero en los semicama y cama, no en los suite, en ese tipo de servicio ya no tenemos bonificaciones", destacó. La estrategia adoptada por las empresas, marca un cambio a partir de este año ya que hasta las fiestas de fin de año, mantenían los descuentos en casi todos los servicios en vez de cobrar la tarifa plana. En la actualidad, manejan la tarifa plana, pero con descuentos más acotados y no en todas las empresas.