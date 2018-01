Nery Domínguez se "cruzó de vereda"

Fotos ARREGLO. Nery Domínguez deja al "Rojo" para sumarse a Racing, por pedido de Coudet, quien lo dirigió en Central.

10/01/2018 -

El mediocampista central Nery Domínguez, campeón de la última edición de la Copa Sudamericana con Independiente, acordó ayer su llegada al archirival Racing, donde volverá a encontrarse con el entrenador Eduardo Coudet, quien lo dirigió en Rosario Central.

Luego del título con el "Rojo" en diciembre pasado, la dirigencia decidió no hacer uso de la opción que le impuso el Querétaro de México, dueño de su pase, por cuatro millones de dólares.

Por eso apareció Racing, para reforzar una zona de la cancha en la que ya había incorporado en las últimas horas a Neri Cardozo.

La llegada del mediocampista de 27 años a la "Academia" será a préstamo por un año, con opción de compra, el cual firmaba luego de la revisión médica realizada ayer.

El entrenador Eduardo Coudet conoce sobremanera al jugador, porque lo condujo durante 2015 en Rosario Central, cuando se fue en conflicto con la dirigencia y el propio DT, a quien acusó de haberlo "traicionado".

En el verano de 2016, se filtró el diálogo entre el futbolista y Omar "Negro" Palma -por entonces mánager de Central- donde acusaba al vicepresidente, Ricardo Carloni, de haberle pagado al árbitro Diego Ceballos en la famosa final de la Copa Argentina contra Boca, donde luego fueron perjudicados.

"El técnico me dijo que iba a pelear con los dirigentes para que me paguen lo que yo pedía. Me decía "yo voy a empujar contra la dirigencia", pero de un día para el otro me soltó la mano. Me sentí un poco traicionado", había dicho el volante, que volverá a encontrarse con Coudet.

En Independiente, durante la última temporada, el mediocampista actuó en 25 partidos, con dos goles y dos asistencias.

Llegó Sigali

El defensor Leonardo Sigali, por el que tanto insistió Coudet y al que la Academia había buscado en dos ocasiones llegará este fin de semana a la Argentina para firmar su contrato por tres años.

Ayer se llegó al acuerdo entre Racing y el Dinamo Zagreb, luego de una negociación en la que participaron los dirigentes y el agente Marcelo Carracedo. La operación se concretó en casi 2.000.000 de dólares por el pase del defensor central de 31 años.