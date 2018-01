Cómo apareció Jazmín en la película

10/01/2018 -

"Jazmin (Esquivel conocida por sus temas con el grupo Los Alces) fue todo un descubrimiento. Yo quería que hubiese un rostro poco reconocible al lado de Darío, primero porque sentía que la película era su personaje, quería que ella sea la sorpresa. Jazmín viene de formarse actoralmente con Pompeyo Audivert, pero básicamente es cantante. Le hice unas pruebas y le empecé a encontrar una naturalidad y una mezcla perfecta para su personaje. Los personajes femeninos son muy importantes. También es clave Gigí Ruá como la abogada", explicó el actor y director José Glusman a Télam sobre uno de los personajes de la película "Pescador".

Y contó que hubo una búsqueda intensa de los personajes. "Fue una búsqueda poder generar credibilidad, tanto en ese mundo como en esas situaciones, con esas relaciones. una vez leí que (Federico) Fellini dijo que ‘las películas tienen vida propia y piden’ y que el las odiaba por eso. A mí me parecía que no, que él no las odiaba y que no pedían sino que por lo contrario uno ponía todo en ellas, y la verdad que hoy en esta, mi sexta película, le doy la razón. La película te va pidiendo un ritmo, una cadencia narrativa, una sonoridad, más allá del guión", explicó.