10/01/2018 -

El actor y director José Glusman reveló que el personaje central de "Pescador", interpretado por Darío Grandinetti, está atravesado "por algo que no se sabe y solo se devela una parte, un enigma, dilemas no resueltos, un dolor muy profundo, hay algo que se le murió adentro y que no lo dice...".

Por otra parte, admitió que "quería hacer una película negra con claridad, a plena luz del día. Tengamos las guaridas abiertas, en el bosque o en la playa: generemos nuestro espacio-tiempo, nuestra propia ficción, porque solo así se puede esconder algo. En la propuesta estaba la idea de cómo encarar esos escenarios. Desde un lugar un poco más profundo, con poco texto, sin desarrollar los temas, la idea era hablar de algunas cosas, como la corrupción de la Justicia, la amistad, los valores, los códigos, la diferencia generacional".