Glusman convirtió a Grandinetti en "Pescador"

10/01/2018 -

José "Toti" Glusman es actor de teatro y cine, pero se lo conoce principalmente como director, esta vez de "Pescador", un thriller que se estrena mañana en las salas de la Argentina y tiene como figura central a Darío Grandinetti, el personaje del título, que se esconde del mundo y de golpe descubre que ya no está solo frente al mar con sus secretos a cuestas.

Santos, el protagonista en cuestión, es un ermitaño del que nada se sabe, pero pesca allí en la costa para vender su cosecha y vivir en soledad, pero una mañana descubre que ya no está solo porque en un parador vecino se instaló un grupo de veinteañeros que piensa abrir allí un lugar de comida y buenos tragos, señala Télam.

Desde ese momento ya nada será igual ni para él ni para los recién llegados con sus propias historias, pero en la medida que el tiempo pasa, capa a capa se irán revelando cuestiones que, pensadas o no, terminarán estallando y descubriendo que hay algo más que es necesario resolver, o al menos superar, para lograr la meta.

Glusman ha demostrado con sus anteriores ficciones, como "Cien años de perdón", "Solos" y "Domingo de Ramos" tener una gran preocupación por la dirección de actores.

Glusman, que rodó este largometraje en noviembre de 2016 en Valeria del Mar, contó además de Grandinetti, con las actuaciones de la debutante Jazmín Esquivel (la cantante conocida por sus temas con el grupo Los Alces), Emilio Bardi, Juan Grandinetti, Darío Levy, Guillermo Aragonés, Emiliano Díaz, Matías Marmorato y Gigi Ruá.

Cuando le preguntaron a José Glusma el porqué de la elección de hacer un thriller, el director explicó: "La verdad que es porque me gusta. La idea original surgió en 2006, y la retomé en 2013 con Iván Tokman. Donde yo siempre mejor me siento es con los actores, en la puesta, y si bien me gusta ensayar con los actores, con figuras como Darío no podés contar muy anticipadamente, pero sí podíamos ir hablándolo. Es una película con poco texto, había que trabajar el personaje desde su introspección".

"En la película, Santos, el pescador solitario, no se conoce con los pibes, entonces nunca junté a Darío con ellos antes del rodaje. Con los chicos trabajamos mucho, Incluso en situaciones que no están en la película, de cuando ellos eran pequeños y juntos iban al mismo colegio en el pueblo, cómo cada uno de ellos se fue y volvió, cosas que no tenían que ver con la película pero que al momento de ir a rodar, podía mostrar que ese vínculo preexistía. Ese espíritu quedó, y también el hecho de que se produzca esa confrontación de no conocerse", agregó sobre el trabajo que demandó el rodaje, adonde los actores fueron recién construyendo el vínculo, porque no hubo ensayo previo.

Y enfatizó: "La actuación no tiene golpes bajos, como tampoco la narración, que si bien va mutando de género, no te traiciona".