Fotos La santiagueña Valentina Olguín negó romance con Tyago Griffo

10/01/2018 -

Valentina Olguín está disfrutando de sus vacaciones con amigas en Mar del Plata. Hace poco compartió en las historias de Instagram un video cantando con Tyago Griffo.

Y bastó la confirmación de la separación del hijo de Gladys la "Bomba Tucumana" de Rocío Robles, la bailarina de ShowMatch, para que comenzaran a tejerse los primero rumores sobre un nuevo romance del cantante con la santiagueña.

Ayer, la producción de "Confrontados", el programa que conduce Rodrigo Lussich por Canal 9 se comunicó con Valentina para entrevistarla. Y según contó luego a EL LIBERAL, ella pensaba que la charla iba a girar en torno de la banda de cumbia pop Dame Cinco, producida por Fer Vázquez. "Me dijeron que quería hablar de la banda y después la conversación giró hacia los chimentos, algo que no me gusta. Exageraron mucho. Yo soy de perfil bajo y no me gusta estar en medio de esos rumores", dijo Valentina un poco molesta con la situación que vivió.

Y agregó: "Hemos compartido una guitarreada, tranqui, con amigos, y nada más. Por una historia en Instragram que subimos se corrió el rumor, pero había otros amigos en esa reunión. Nada que ver con lo que dicen".

No obstante, admitió que compartió con Tyago Griffo un encuentro de amigos, que cantaron, que le cayó bien durante esas "cuatro horas que compartieron" y que cuando ella viaje a Córdoba la próxima semana para ofrecer, desde el 13 de enero, algunos shows podrían verse, pero en plan amigos.

"No me copa para nada que inventen este tipo de cosas. No me gusta este tipo de exposición y tampoco que me vinculen con este tipo de chimentos", recalcó Valentina.

La santiagueña vive actualmente en Córdoba, adonde cursa la carrera de medicina, otra de sus pasiones. "Me gusta la música y la medicina, te diría que en un 50 y 50 por ciento. Pero no pienso dejar. Pasé a tercero. Quizás no hice la carrera este año con las notas que me hubieran gustado, pero no pienso dejar la carrera. Cada vez que tengo que rendir estudio en el aeropuerto, en el buquebus, en la combi. Me descargo videos para estudiar. Me organizo", contó Valentina.

La santiagueña llegó a Dame Cinco a través del contacto con Tomy Narbondo, exbatero de Rombai. Él la presentó a Fer Vázquez, quien después de escuchar las versiones que ella le mandaba de algunos temas, primero le había ofrecido sumarse a Rombai. Valentina lo rechazó porque no quería teñirse de rubia y porque estaba a mitad de su año universitario. La revancha la tuvo con Dame Cinco, adonde está consolidando su carrera como cantante.