Salió a la luz la historia del hermano de Madonna que vivía bajo un puente

Fotos Madonna asegura que siempre quiso ayudarlo y que él no lo aceptaba.

10/01/2018 -

No todo brilla alrededor de Madonna. La Reina del Pop guarda en su intimidad una triste historia familiar. Su hermano Anthony Ciccone perdió hace algunos años su trabajo como carpintero, comenzó a trabajar en los viñedos de su padre, pero nunca pudo superar su problema con el alcohol, lo que lo llevó a entrar en conflicto con su familia y terminar viviendo debajo de un puente durante 7 años.

Según rescató Clarín de una publicación del diario The Sun, recién para esta Navidad, Anthony decidió aceptar la ayuda que le ofreció su familia, aunque la relación con Madonna seguiría "tensa". Lo que sucede es que el hermano de la cantante está convencido de que él es una vergüenza para la diva. "Soy un cero en sus ojos, una vergüenza para ella, que vive en su propia burbuja", le dijo en 2011 a The Michigan Messenger.

En el medio hay una historia de celos. Madonna es la tercera de ocho hermanos y "la favorita" de su padre, según asegura su entorno. "Si me congelara hasta la muerte mi familia probablemente no lo sabría o no le importaría. Mi padre sería muy feliz si muriera de hipotermia", señaló Anthony.