"Sacábamos la tierra con las uñas para encontrar a mi hija"

Fotos Javier Penozzo, padre de Emma.

Hoy 10:49 -

El padre de la nena que el pasado lunes falleció aplastada por el desprendimiento de un acantilado, brindó un conmovedor relato del momento del accidente y pidió que la muerte de su hija sirva al menos para cambiar las cosas de ahora en adelante.

Javier Perazzo había llegado a la playa junto con su esposa y sus dos hijos de 10 y 3 años. Apenas llegaron caminaron hasta la zona donde ocurrió el accidente, buscando un poco de sombra. En ese instante, la familia se dividió: Emma, la nena del accidente y su hermano permanecieron sentados, su madre fue hasta el auto a buscar unos juguetes y él caminó hasta el mar.

"Recuerdo que llamé a mi hijo mayor y le pedí que se acerque. En el transcurso que llega hasta mí, escuchamos un estruendo y nos dimos vuelta. En ese momento me doy cuenta de que la tierra y la piedra habían caído en el lugar donde estaba mi nena", recordó abrumado.

Desesperado corrió hasta el lugar y junto con unos turistas comenzaron a excavar. "No teníamos nada para sacar la tierra. Lo hicimos con las manos y las uñas. A patadas. Con lo que fuera posible", agregó.

El hombre, que se quebró la mano durante la búsqueda, dijo que perdió la noción del tiempo. "Creo que pasaron 15 minutos. Cuando la encontraron, ya no tenía signos (de vida). Un guardavida y su padre se la llevaron cerca del agua e intentaron reanimarla. A los 40 minutos llegó la ambulancia. No sé bien cuánto tiempo pasó. Ellos siguieron reanimándola y se la llevaron al hospital, donde la intentaron reanimar 40 minutos más. Después nos dieron la noticia".

Entre lágrimas, lamentó no haber tenido la posibilidad de sacarla con vida, de hacer "algo más" por ella: "Es injusto no haber podido tener la chance de hacer algo, de sacarla respirando. Eso me hubiera dado la tranquilidad de que algo más se hizo".

Finalmente, dijo que aunque considera que el hecho "fue una fatalidad y una desgracia", dijo que espera que la muerte de su hija, provoque un cambio: "Que esto no quede como la noticia del verano. Espero que el nombre de mi hija cambie algo, que pongan un cartel. Solo con eso, ya estoy satisfecho".