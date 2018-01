Olímpico luchó hasta el final pero no le alcanzó

-

Comienzo de acciones y goleo parejo, Regatas apoyando su producción en los tiros largos de Ramírez Barrios y Quinteros, mientras que Olímpico sacó provecho de los ataques estacionados y Green como principal vía de gol. A falta de 5.30”, el remero se adelantó 15 a 9 con Quinteros parado de base y Troutman ganando en la pintura. La efectividad de 3 puntos 7/8 disparó al fantasma 27 a 16 en el minuto final. El ingreso de Machuca no solo inyectó al público que recibió de la mejor manera a un jugador de la casa, sino que además le dio claridad a la última ofensiva con gran asistencia para Clemente. Fue 27 a 20.

En el segundo cuarto, Regatas mantuvo la efectividad a distancia y el juego de la mano de Arengo. Con poco más de 5m. de juego la brecha era de 15 puntos (38-23) para los de Picatto. Un par de tapadas de Williams, más un bombazo de Stanic, ajustaron a la realidad lo que sucedía en el trámite. Díaz fue una verdadera opción de ataque, al igual que Saiz en Regatas en el poste bajo. La paciencia en los ataques fijos de a poco fue dando sus réditos y un buen movimiento le permitió a Bernardini dejar las cosas a 6 puntos con 1.40” por delante. La primera mitad terminó 48 a 37 para la visita.

Tras el descanso largo, Vidal apareció en su plenitud y Regatas logró abrir el partido con corridas y más tiros a distancia (3/4 en triples). Para Olímpico todo fue cuesta arriba (63-46 en 4.30”). Salvo alguna acción aislada de Green en contragolpe que no sirvió demasiado para descontar, no mucho más para el local que luchó pero careció de opciones para acortar la brecha de 17 puntos. Lo de Vidal fue sensacional en un equipo que contó con todas las facilidades ante una dotación bandeña que sintió la rotación corta sin Giorgi y sin Machuca que no volvió a ver acción el resto del juego. 76 a 59.

En el último tramo, no varió la tendencia. El dominio visitante fue claro, en ambos canastos ante un elenco bandeño con ímpetu, pero sin ideas. A falta de 4.20”, Olímpico se puso a 7 puntos, con mucha defensa y Green como foco, pero no pudo dar el zarpazo final. Triunfo de Regatas en La Banda 96 a 90.

Fuente: Prensa Olímpico.