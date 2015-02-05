CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Enero 2018
HOY, A LAS 21.30 EL SULTÁN.
Por El Liberal
11/01/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 JOSÉ DE EGIPTO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 INVOLUCRADOS
13.30 INTRUSOS EN EL ESPECTÁCULO
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2ª ED.
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
00.00 HOUSE OF CARDS
CANAL 9
07.00 TL 9 AL AMANECER
10.00 QUÉ MAÑANA!
12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE E. CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
23.00 LA ESCLAVA BLANCA
TELEVISIÓN PÚBLICA
08.00 TPA NOTICIAS
09.00 NUESTRAS CRÓNICAS
10.00 PANORAMA FEDERAL
11.00 AMBIENTE Y MEDIO
12.00 MARATÓN 2018
13.00 TPA NOTICIAS
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 RUSIA SALVAJE
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA HISTORIA DE DIOS
21.00 FESTIVAL PAÍS ‘18 - LA PREVIA
22.00 FESTIVAL PAÍS ‘18
CANAL 13
09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA
10.30 ÁNGELES DE LA MAÑANA
12.00 EL ZORRO
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 SURA Y SEYIT, AMOR EN GUERRA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SGO.
14.00 Noticiero 7 (R) 1ª EDI.
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 LUNFARDO ARGENTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 DE A DOS
19.30 CICLO DE COLECCION
20.00 SGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASION POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDIC.
22.30 EL PODIO
23.00 EN VIAJE
23.30 BASQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. REGATAS
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 NUESTRO FÚTBOL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.26 HERENCIA DE FAMILIA
08.39 PIDE AL TIEMPO QUE VUELVA
10.45 HIROKIN: EL ÚLTIMO SAMURÁI
12.53 PADDINGTON
14.42 AMIGOS DE MÁS
16.35 LO MEJOR PARA ELLA
19.02 ANTES DE PARTIR
20.56 EL IMPERIO DEL SOL
00.00 TÚ ERES EL PRÓXIMO
01.53 PRIMICIA MORTAL
04.16 LA COSA
TCM
06.00 XENA: PRINCESA GUERRERA
06.55 MARRIED WITH CHILDREN
07.25 MARRIED WITH CHILDREN
07.55 LA NIÑERA
08.25 XENA: PRINCESA GUERRERA
09.25 MARRIED WITH CHILDREN
09.55 MARRIED WITH CHILDREN
10.25 LA NIÑERA
10.55 EL FUGITIVO JOSEY WALES
13.26 CALLES DE FUEGO
15.12 MALAS COMPAÑÍAS
17.21 EN LA LÍNEA DE FUEGO
19.47 ESCAPE A LA VICTORIA
22.00 CANDYMAN, EL DOMINIO DE LA MENTE
23.52 LA COSA
TNT
06.27 JOBS
08.36 LA REINA DEL BAILE 2
10.38 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
12.12 CORAZÓN DE TINTA
14.04 JACK Y JILL
15.48 MONSTERS INC.
17.24 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES
17.25 MONSTERS UNIVERSITY
19.12 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 CRITICS’ CHOICE AWARDS
00.00 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES
SPACE
09.00 APPALOOSA
11.06 ENTRE DOS FUEGOS
12.57 EL PROTEGIDO
14.54 EL SOSPECHOSO
17.08 IDENTIDAD SUSTITUTA
18.44 STALINGRAD
20.23 STREET
22.00 RESCATE AL LÍMITE
00.00 ASESINA EN FUGA 2
CINECANAL
07.30 INFOMERCIAL
09.00 GARFIELD: LA PELÍCULA
11.05 ¿QUÉ MÁS PODRÍA SUCEDER?
13.00 EL VIAJE DE MAX
14.45 X-MEN 2
16.55 PELOTAS EN JUEGO
18.25 EL PERIODISTA, LA LEYENDA DE RON
BURGUNDY
20.00 UNA GRAN ESPERANZA
22.00 THE TRUMAN SHOW
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 AMERICA’S GOT TALENT
15.00 TEEN WOLF
16.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL
PARA AGENDAR:
LA SALAMANCA,
EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO
GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS,
VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA
SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES,
FLORENCIA PAZ, “POCHI”
CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE PAYADORES, SACHEROS
SANTIAGUEÑOS, KARLOS
ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y
LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO,
NÉSTOR GARNICA, HORACIO
BANEGAS, ORELLANA LUCCA,
LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA
GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,
TRULALÁ CON TYAGO
GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA
TUCUMANA”), MÓSOJ ÑAUPA,
AVENIDA FOLK Y PABLO
CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS,
LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO
CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO,
DEMI CARABAJAL,
MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS
GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO
ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y
LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU,
RALY BARRIONUEVO, PETECO
CARABAJAL, BANDA XXI,
JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS,
DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA,
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES,
LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO,
MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL,
KALAMA, SANTIAGUEÑOS
DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
CINES
SUNSTAR
COCO (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY, 17, 19.30, 22.
OLÉ, EL VIAJE DE
FERDINAND (3D):
AVENTURA, ANIMACION (ATP)
HOY, 17.30 Y 20.
JUMANJI: EN LA SELVA
(2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HOY, 22.10
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACION (ATP)
HOY, 16.30 Y 19.
PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):
COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY, 21.30
OLÉ, EL VIAJE DE
FERDINAND (2D):
AVENTURA, ANIMACION (ATP)
HOY, 18
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY, 20.10
NO DORMIRÁS (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY, 22.25
HÍPER LIBERTAD
COCO ATP, CASTELLANO 2D
17.10, 19.30, 22 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP, CASTELLANO 3D
18.20 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA,
CASTELLANO 2D
APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE
PADRE O TUTOR)
16.30, 22.50 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS, CASTELLANO 3D
20.20 (TODOS LOS DÍAS)
OLE: EL VIAJE DE
FERDINAND ATP, CASTELLANO
2D
19 (TODOS LOS DÍAS)
NO DORMIRÁS, CASTELLANO
2D
APTA 16 AÑOS
21.20, 23.30 (TODOS LOS DÍAS)