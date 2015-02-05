CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Enero 2018

HOY, A LAS 21.30 EL SULTÁN.

11/01/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 JOSÉ DE EGIPTO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.15 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.30 INTRUSOS EN EL ESPECTÁCULO

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2ª ED.

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS

00.00 HOUSE OF CARDS


CANAL 9

07.00 TL 9 AL AMANECER

10.00 QUÉ MAÑANA!

12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE E. CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

23.00 LA ESCLAVA BLANCA


TELEVISIÓN PÚBLICA

08.00 TPA NOTICIAS

09.00 NUESTRAS CRÓNICAS

10.00 PANORAMA FEDERAL

11.00 AMBIENTE Y MEDIO

12.00 MARATÓN 2018

13.00 TPA NOTICIAS

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 RUSIA SALVAJE

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA HISTORIA DE DIOS

21.00 FESTIVAL PAÍS ‘18 - LA PREVIA

22.00 FESTIVAL PAÍS ‘18


CANAL 13

09.00 NOSOTROS A LA MAÑANA

10.30 ÁNGELES DE LA MAÑANA

12.00 EL ZORRO

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 SURA Y SEYIT, AMOR EN GUERRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SGO.

14.00 Noticiero 7 (R) 1ª EDI.

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 LUNFARDO ARGENTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 DE A DOS

19.30 CICLO DE COLECCION

20.00 SGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASION POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDIC.

22.30 EL PODIO

23.00 EN VIAJE

23.30 BASQUET POR EL 14: OLÍMPICO vs. REGATAS


CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 NUESTRO FÚTBOL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.26 HERENCIA DE FAMILIA

08.39 PIDE AL TIEMPO QUE VUELVA

10.45 HIROKIN: EL ÚLTIMO SAMURÁI

12.53 PADDINGTON

14.42 AMIGOS DE MÁS

16.35 LO MEJOR PARA ELLA

19.02 ANTES DE PARTIR

20.56 EL IMPERIO DEL SOL

00.00 TÚ ERES EL PRÓXIMO

01.53 PRIMICIA MORTAL

04.16 LA COSA

TCM

06.00 XENA: PRINCESA GUERRERA

06.55 MARRIED WITH CHILDREN

07.25 MARRIED WITH CHILDREN

07.55 LA NIÑERA

08.25 XENA: PRINCESA GUERRERA

09.25 MARRIED WITH CHILDREN

09.55 MARRIED WITH CHILDREN

10.25 LA NIÑERA

10.55 EL FUGITIVO JOSEY WALES

13.26 CALLES DE FUEGO

15.12 MALAS COMPAÑÍAS

17.21 EN LA LÍNEA DE FUEGO

19.47 ESCAPE A LA VICTORIA

22.00 CANDYMAN, EL DOMINIO DE LA MENTE

23.52 LA COSA

TNT

06.27 JOBS

08.36 LA REINA DEL BAILE 2

10.38 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

12.12 CORAZÓN DE TINTA

14.04 JACK Y JILL

15.48 MONSTERS INC.

17.24 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

17.25 MONSTERS UNIVERSITY

19.12 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 CRITICS’ CHOICE AWARDS

00.00 LO MEJOR DE GOLDEN GLOBES

SPACE

09.00 APPALOOSA

11.06 ENTRE DOS FUEGOS

12.57 EL PROTEGIDO

14.54 EL SOSPECHOSO

17.08 IDENTIDAD SUSTITUTA

18.44 STALINGRAD

20.23 STREET

22.00 RESCATE AL LÍMITE

00.00 ASESINA EN FUGA 2

CINECANAL

07.30 INFOMERCIAL

09.00 GARFIELD: LA PELÍCULA

11.05 ¿QUÉ MÁS PODRÍA SUCEDER?

13.00 EL VIAJE DE MAX

14.45 X-MEN 2

16.55 PELOTAS EN JUEGO

18.25 EL PERIODISTA, LA LEYENDA DE RON

BURGUNDY

20.00 UNA GRAN ESPERANZA

22.00 THE TRUMAN SHOW

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 AMERICA’S GOT TALENT

15.00 TEEN WOLF

16.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE


A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL

PARA AGENDAR:

LA SALAMANCA,

EN FEBRERO

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO

GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS,

VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES,

FLORENCIA PAZ, “POCHI”

CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL

DE PAYADORES, SACHEROS

SANTIAGUEÑOS, KARLOS

ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y

LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO,

NÉSTOR GARNICA, HORACIO

BANEGAS, ORELLANA LUCCA,

LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA

GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,

TRULALÁ CON TYAGO

GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA

TUCUMANA”), MÓSOJ ÑAUPA,

AVENIDA FOLK Y PABLO

CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS,

LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO

CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO,

DEMI CARABAJAL,

MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS

GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO

ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y

LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU,

RALY BARRIONUEVO, PETECO

CARABAJAL, BANDA XXI,

JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS,

DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA,

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES,

LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO,

MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL,

KALAMA, SANTIAGUEÑOS

DEL RÍO Y LOS KIJANOS.


CINES

SUNSTAR

COCO (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY, 17, 19.30, 22.

OLÉ, EL VIAJE DE

FERDINAND (3D):

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

HOY, 17.30 Y 20.

JUMANJI: EN LA SELVA

(2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HOY, 22.10

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

HOY, 16.30 Y 19.

PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY, 21.30

OLÉ, EL VIAJE DE

FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

HOY, 18

EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY, 20.10

NO DORMIRÁS (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY, 22.25

HÍPER LIBERTAD

COCO ATP, CASTELLANO 2D

17.10, 19.30, 22 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP, CASTELLANO 3D

18.20 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA,

CASTELLANO 2D

APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE

PADRE O TUTOR)

16.30, 22.50 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS, CASTELLANO 3D

20.20 (TODOS LOS DÍAS)

OLE: EL VIAJE DE

FERDINAND ATP, CASTELLANO

2D

19 (TODOS LOS DÍAS)

NO DORMIRÁS, CASTELLANO

2D

APTA 16 AÑOS

21.20, 23.30 (TODOS LOS DÍAS)

 
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