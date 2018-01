Adolescente dijo que un sexagenario la amenazó con revólver y la llevó a la cama

Fotos ATAQUE. La Fiscalía avanzará en la causa, rumbo al cierre del proceso.

11/01/2018 -

Una adolescente ayer habría manifestado que fue atacada sexualmente por un hombre de 64 años.

Así lo habría resaltado ante psicólogos, fiscal, asistentes y abogados de las partes, quienes presenciaron una Cámara Gesell.

La causa es un presunto abuso sexual. en el interior provincial, por el cual se encuentra detenido un hombre de 64 años, el que fue denunciado por la familia de la adolescente, atribuyéndole reiterados vejámenes sexuales.

Terciaron los forenses y habrían detectado actividad sexual en la menor.

Sin embargo, Fiscalía y defensa batallan detrás de fines diametralmente opuestos para el hombre.

Determinante

Ayer, la Fiscalía quizá obtuvo un punto a favor, pese a los escasos detalles en boca de la víctima.

En efecto, la misma no habría aportado "datos" de los abusos endilgados al adulto.

Cuando la defensa lo asumía literalmente fuera de peligro, la adolescente dejó a todos helados.

"Me amenazó con un revólver y que si no iba a la cama, me mataría", dijo.

Simplicidad

Todo había sido dicho. ¿Para qué redundar en lo evidente? La timidez y vergüenza en la menor, la preservaron de una posible revictimización.

Pero con la "noticia" sirvió en bandeja a la Fiscalía el fundamento para acusar al sexagenario hasta de un nuevo delito.

Lo que viene serían otras medidas y pericias decisivas, tendientes a complementar las acciones amenazantes.

En uno o dos meses más, la causa estaría lista para ser clausurada y enviada a juicio oral a puertas ceradas.