Zárate: "Voy a dejar la vida para salir de esto"

11/01/2018 -

El delantero Mauro Zárate fue presentado oficialmente ayer como jugador de Vélez Sarsfield, ante una gran cantidad de hinchas que se acercaron al "Amalfitani", y señaló: "Voy a dejar la vida para salir lo antes posible de todo esto".

Con la indumentaria oficial del club y el número 9 con su nombre de pila en la espalda, el menor de la dinastía Zárate se hizo presente en el campo del estadio de Liniers y recibió una ovación de parte de la gente que se colocó en la platea norte baja. "No puedo explicar con palabras todo esto que me dan. Si el club me necesitaba iba a ser el primero en dar una mano", señaló Zárate frente a los hinchas.

El delantero llegó proveniente del Watford de Inglaterra, a préstamo, sin cargo y sin opción, para jugar al menos por seis meses. "Fue difícil convencer a dos clubes, yo expresé mi deseo y lo tuvieron que respetar", señaló el delantero, que surgió de las divisiones inferiores del club velezano.

El plantel que conduce Gabriel Heinze tiene un duro semestre por delante, ya que tiene un bajo promedio en la tabla del descenso, pero además de Zárate ya incorporó al mediocampista Jesús Méndez. "Voy a dejar la vida para salir lo antes posible de todo esto. Voy a ser uno más de ustedes", le dijo Zárate a los hinchas que lo ovacionaron. En el estadio posó junto al presidente Sergio Rapisarda y al mánager del club, Pablo Cavallero, mientras que los hinchas cantaron por el club de sus amores.