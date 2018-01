Cinthia Fernández volvió a las tablas con un éxito

11/01/2018 -

Después de varios años alejada de los escenarios, Cinthia Fernández regresó a las tablas de la mano de "Mahatma", el espectáculo que protagoniza junto a Flavio Mendoza y Facundo Mazzei en Carlos Paz.

Si hay algo que distinguió siempre a la artista, más allá de su belleza y su talento para la danza, fue su fuerte personalidad y el hecho de no callarse nada, y por ello, más de uno la habrá extrañado en las temporadas anteriores en las que ella decidió dejar a un lado el trabajo para priorizar la familia. Ahora volvió... y volvió recargada.

Integrante del staff de "Involucrados, aquí y ahora", el ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América, Cinthia no evitó referirse a la polémica en torno a las declaraciones de Cacho Castaña sobre la violación.

"Creo que fue desafortunado. Cuando uno es figura pública tiene que medir muchísimo lo que dice, uno puede tener un error, pero no sé si tan grave con algo que lastima a las personas, como que tocó muy por debajo del fondo’, expresó al respecto, para luego agregar que ‘hay cosas de las que no se vuelve".

"Eso no quita que uno pueda escuchar una canción suya, no hay que mezclar al artista con la vida personal, pero inevitablemente se te junta una sensación como encontrada, no podés creer que una persona que te gusta haga lo que hace, no te gusta lo que dice y supongo que lastimó a mucha gente", agregó al respecto la bailarina, quien mientras disfruta de su presente ya avizora un futuro lejos de la Argentina.

Futuro incierto

"Hay que ver el destino de Mati (por Matías Defederico, su marido) y si me voy o me quedo, eso implica mucho. Seguramente se vaya, que era lo que no queríamos, pero me parece que hay muchas posibilidades", reflexionó ante la posibilidad de que el padre de sus hijas -quien actualmente milita en la Universidad Católica de Ecuador- sea transferido a otro club.

Consultada sobre cómo hace para organizarse con su trabajo y el cuidado de sus hijas, expresó que "es difícil". "Es lo que más me choca. Hay veces que estoy afuera del teatro, están que no dan más de sueño yo no las puedo hacer dormir ahí", sentenció.

Cinthia, quien también dijo extrañar el Bailando.

"Me encantaría volver, la verdad que teníamos ganas de quedarnos. Es una situación bastante tediosa para nosotros, yo ya me quiero quedar con mis hijas, que estén fijas en un colegio, pero Matías es el de mayor sueldo de la casa", confesó.