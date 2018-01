Pampita publicó una foto junto a sus hijos menores y "Pico" Mónaco le escribió un tierno mensaje

11/01/2018 -

Es cierto que Carolina "Pampita" Ardohain y Juan "Pico" Mónaco se distanciaron a poco de empezar las vacaciones y no atraviesan un bien momento. La crisis es de público conocimiento, como también lo son los intentos del tenista, de reconquistar a la modelo. Desde que comenzaron los rumores de separación, no se han vuelto a mostrar juntos a pesar de que ambos están en este momento en Punta del Este. Sin embargo, los protagonistas y su entorno no hablan de separación definitiva.

Luego de que Ángel de Brito revelara que la top y el extenista se encontraron en Año Nuevo para brindar juntos en Tequila, un comentario de "Pico" vuelve a reavivar las esperanzas de una reconciliación.

Cuando Pampita publicó en Instagram una foto divina en la playa junto a sus hijos menores, Beltrán (5) y Bautista (3), Pico le dejó un comentario súper tierno: tres corazones rojos.

Cercanía

Tanto Carolina como Mónaco han hablado en varias oportunidades de la gran relación que tiene él con los hijos de ella y Benjamín Vicuña: "Los veo, los quiero y los amo", había dicho el deportista al ser consultado por su vínculo con los niños. Incluso Ángeles Balbiani había revelado que a pesar de la crisis, Pico sigue teniendo contacto con ellos.

Lo cierto es que hasta el momento no han circulado imágenes o comentarios en los que se muestre algún acercamiento físico entre el deportista y la modelo, a pesar de todos los intentos de "Pico".