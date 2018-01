Nazarena abrió su corazón y habló de su vida en familia

-

Nazarena Vélez se divide entre el trabajo, la familia y los demás compromisos. Pero como fue siempre, también se hace un tiempo para su público, y no le escapa a las preguntas sobre todo aquello que su público quiere saber.

La productora habló de su rol de madre, de Fabián, su marido fallecido, de su hermana, también fallecida, de los proyectos y su corazón.

"Nací para ser mamá y para trabajar. Yo sola sé lo que lucho día a día para estar de pie, para que mis hijos estén bien y no les falte nada, lo que corro de un lado para el otro", explicó.

Consultada sobre lo que considera su mayor fortaleza, Naza sostiene que la fuerza que la mantiene de pie se la da su familia.

"Tengo un tatuaje que dice ‘por mi familia vivo, por mi familia muero’. De verdad que para mí es lo más importante, después todo lo demás se puede acomodar. Yo mantengo a mis hijos de toda la vida. Me separé de Alejandro [Puchetta] muy joven, tenía 21 años y Barbie, 1 año y medio. Y ya desde ahí me puse los pantalones y dije ‘acá no puede faltar nada, acá tengo que estar entera, hay una criatura que me necesita’. Hoy hay tres y uno fundamentalmente de quien soy el eje de su vida, que es Thiago. Así que mientras en casa esté todo bien y ellos tengan salud, está todo más que bien", remarcó.

Sobre Fabián

Nazarena contó que su marido está muy presente en su día a día, "en un montón de cosas". "Lo tengo presente cuando lo veo a Titi, lógicamente, y con cosas de lo más estúpidas, como cuando se quema una bombita y me da miedo cambiarla. Es como me dice mi amigo Atilio Veronelli: la tragedia con el tiempo se vuelve comedia", expresó.

"Trato de no volver a ese día, no lo procesé y no lo asimilé. Pero no vuelvo a ese día porque quiero sanarme, quiero soltarlo a él, quiero estar entera para los nenes. No me gusta estar angustiada en la cama, no me puedo dar ese lujo, así que trato que no. Todavía no pude soltarlo, ni a él ni a mi hermana. Fueron dos hechos muy fuertes y muy impactantes, muy de golpe. De un segundo para el otro y cuesta. Intento, pero cuesta", agregó.

Y sentenció: "Creo que voy a sanar, voy a hacer todo lo posible. Los nenes se lo merecen. Además, yo soy una mina alegra, con pilas. Siento que sí y estoy haciendo todo lo posible para que sí. Los nenes me meten mucha energía. Las cosas por algo pasan y yo me tengo que quedar acá cuidando a mis hijos y viviendo. Me da mucha satisfacción verlos crecer".

Nazarena habló de su corazón y aseguró no tener intenciones, por el momento, de estar en pareja. ‘No tengo sueños de armar una pareja. Ya viví todo lo que tenía que vivir como mujer’, contó.

"No me planteo volver a enamorarme, no tengo sueños de armar una pareja. Para mí está ok así, ya viví todo lo que tenía que vivir como mujer, ahora lo que me resta siento que es más como mamá", reflexionó.

Y sentenció: "Nunca fui muy sexual, pero la verdad es que no. Lo veo más por el lado de tener un compañero. Nada es imposible".