Pablo Rago disfruta del amor, con Tamara, su novia que tiene 21 años menos que él: "Queremos ser padres"

11/01/2018 -

Pablo Rago (45) se encuentra en Córdoba con su obra teatral, pero además se da tiempo para disfrutar del calor del verano en las sierras, en compañía de Tamara, su joven novia de 24 años, quien lo visita periódicamente.

"Estoy de novio con una chica de 24 años y quiero volver a ser papá. Se llama Tamara y hace ocho meses que salimos. Ella tiene un hijo de 4 años y también quiere volver a ser madre", le contó Rago a la revista Pronto, sacando a la luz su nuevo noviazgo y su deseo de ampliar la familia: el actor ya es padre de Vito (14), fruto de su relación con María Carámbula.

Cuidadoso de su intimidad, Pablo dio algunos detalles de la morocha que lo conquistó y reveló la moderna manera en la que comenzó su historia de amor: ¡por Instagram!

"Tamara trabaja en una rotisería y nos conocimos por las redes sociales. Me puso varios likes, la observé y le mandé mensaje privado. Empezamos a charlar y me pareció una pendeja re copada, además de que está buenísima", resumió el actor, con el corazón contento y apostando a la convivencia durante el verano.

"Quizás venga a visitarme a fines de enero y acá probaremos la convivencia. Va a ser nuestra prueba piloto. ¿Si pienso en el casamiento? No, ya me casé a los 21 años y al año y medio me divorcié, cuando conocí a Paola Krum en Inconquistable corazón", concluyó Rago.