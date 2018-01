Ricardo Centurión elogió el plantel de Boca

11/01/2018 -

El mediocampista Ricardo Centurión afirmó ayer que con el plantel que formó Boca, puede consagrarse, no solo en el torneo de la Superliga, sino también de la Copa Libertadores, el gran objetivo del año para el "Xeneize".

"No quiero exagerar, pero River y Boca tienen mucho plantel y muchos jugadores de calidad, pero en ese sentido Boca está mejor. Le alcanza para el Campeonato y la Libertadores, porque tiene titulares y suplentes de jerarquía. Se reforzó muy bien y puede pensar en las dos competiciones", afirmó Centurión.

En declaraciones a Radio Continental, y tras su frustrado regreso a Boca -debido a una decisión dirigencial- Centurión arregló su pase al Málaga de España, luego de seis meses casi sin opciones en el Genoa de Italia. En cuanto a su fallido regreso a Boca, Centurión reconoció que el presidente Daniel Angelici "está molesto" con él, y recordó que no debería "haber salido ese sábado (cuando sufrió un accidente a la salida de un boliche), pero ya está. El destino lo quiso así".

"Yo fallé en mi vida privada, es cierto, pero hoy la sociedad se consume más lo que pasa afuera de la cancha que lo que uno puede dar adentro. Yo como profesional le he fallado al grupo fuera de la cancha, pero adentro nunca", sentenció. Incluso, el mediocampista indicó que en Boca le fue bien, pero reconoció que "inconscientemente, no sabía que todo lo que iba a hacer iba a repercutir tanto".

"No sé si hoy podría volver a jugar a Argentina, no en Boca, que ahí sé que no me costaría. Pero mi familia en el 2017 sufrió mucho", aseveró.