"Cuti" y Roberto invitaron a todo el país a visitar La Salamanca

El emblemático dúo conformado por "Cuti" y Roberto Carabajal, actuarán durante la noche del sábado 3 de febrero en el Festival Nacional de La Salamanca, en el que brindarán un emotivo show a modo de despedida de su ciudad natal, lo que harán de igual manera en diferentes escenarios para darle un cierre a su carrera que los ha mantenido 30 años unidos.

Como miembros fundamentales de la dinástica familia del folclore de la "Cuna de Poetas y Cantores" han sabido consagrarse tanto a nivel nacional como internacional, teniendo la posibilidad de recorrer diferentes escenarios y festividades.

Durante la tercera noche salamanquera, el dúo seguirá su camino de despedida de los escenarios que inició el pasado fin de semana en el Festival Nacional de la Chacarera, y el cual pretende continuar por diferentes escenarios, pero éste tendrá un agregado más de emotividad, ya que lo hará en su querida ciudad, donde sus padres dieron origen a un linaje que hoy en día se mantiene más vivo y diverso que nunca.

"Es un festival a nivel nacional e internacional del cual nos sentimos orgullosos y donde estaremos brindando un show a modo de despedida de nuestra querida ciudad", destacó "Cuti".

Por su parte, Roberto expresó: "Queremos invitar a todo el país a concurrir a este festival, nuestro festival que tanto convoca y reúne a miles de personas".

Los artistas se despedirán del público como dúo en la música folclórica, dando fin a un largo camino que por tres décadas los mantuvo juntos en la vida y en la profesión.

En su presentación no faltarán sus grandes éxitos como "Déjame que me vaya", "Pampa de los Guanacos", "Entre a mi pago sin golpear", "Parece mentira", "Salavina", "Padre", "Aquel tiempo de mi infancia", "La pucha con el hombre", "Cuando me abandone el alma", "Madre querida", entre otros.