Freiler advierte una "violencia institucional"

11/01/2018 -

El ex camarista Eduardo Freiler denunció la existencia de ‘una violencia institucional’ que pone en peligro la democracia, a la que el gobierno nacional debería darle contenido a través de sus acciones.

"Observando los extremos que han sucedido me parece que no tiene nada que ver con una democracia. La democracia no es solamente ir a votar, hay que darle contenido democrático a las acciones de gobierno y a las instituciones", manifestó Freiler. "Esta (democracia) realmente no lo es, nuestra democracia está en peligro por decretos de necesidad y urgencia de este gobierno", añadió en declaraciones formuladas a radio Del Plata.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó en noviembre tras comprobar un incremento injustificado de su patrimonio, omisiones en su declaración jurada y deudas con la Afip.

"Estamos viviendo una situación con una violencia institucional muy grande, hay una violencia institucional en cada una de las acciones de gobierno, donde se detiene a personas por el simple hecho de manifestar", indicó.

"El gobierno debería tratar de tener un Consejo de la Magistratura que represente a los diferentes sectores y no que se haya transformado en un comisariato político del gobierno", agregó.