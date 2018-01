Autorizan excarcelar a Boudou, pero seguirá detenido

Fotos A Boudou se le dictó la prisión preventiva en la causa donde se lo procesó por peculado por presentar facturas apócrifas en la rendición de viáticos.

La Sala de Feria de la Cámara Federal porteña decidió excarcelar a Amado Boudou, detenido por asociación ilícita y lavado de dinero, dentro de la causa por enriquecimiento ilícito.



Así y todo, el ex vicepresidente seguirá en la cárcel de Ezeiza, ya que también se le dictó la prisión preventiva en la causa donde se lo procesó por peculado por presentar facturas apócrifas en la rendición de viáticos de un viaje cuando era ministro de Economía.

Mañana hay audiencia por esta causa y la defensa espera conseguir su liberación.

Quien sí será liberado es el amigo y socio del ex vicepresidente, José María Núñez Carmona, quien sólo tenía prisión preventiva por la causa de enriquecimiento, según informó Clarin.

El abogado Eduardo Durañona ofreció al juez Ariel Lijo hace semanas que su defendido, preso en Ezeiza desde el 3 de noviembre, permanezca arrestado en su domicilio o bajo el control de una pulsera electrónica.



Estas medidas fueron rechazadas por el juez Lijo y al ser apelada la decisión, tuvo que definir la Sala I, que se encuentra en feria, conformada por los jueces Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah.

Los camaristas no lograron ponerse de acuerdo respecto a si Boudou debía continuar preso o no.



Por tal motivo, tuvo que intervenir un juez de la Cámara del Crimen, Rodolfo Pocillio Argerich quien acompañó el voto de Farah a favor del ex vice.