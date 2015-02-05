CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Enero 2018
A las 21.25 Marcelo Arce y la música de todos los tiempos.
Por El Liberal
Hoy 23:33 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.15 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 JOSÉ DE EGIPTO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.30 CINE: EL ANGEL MALVADO
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ESCUELA PARA MARIDOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DIARIO DE EXPEDICIÓN
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 OJOS DE VIDEOTAPE
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.15 SIN TU MIRADA
17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
17.50 TODAS LAS TARDES
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 AMOR EN GUERRA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 DALE FERRO
16.00 LA TOCATA
17.00 DE A DOS
17.30 RUIDO DE MOTORES
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAYE
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 EN VIAJE
21.30 NOTICIERO 7 - (2DA. EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.33 BATMAN. ATAQUE A ARKHAM
08.03 ENEMIGO PÚBLICO
10.37 ME LLAMAN RADIO
12.49 LA ESPADA DEL DRAGÓN
15.13 LA REVANCHA
17.08 ENEMIGO PÚBLICO
19.40 PARKER
22.00 S.W.A.T.
TCM
09.03 LA NIÑERA
09.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.11 LA NIÑERA
11.37 MALAS COMPAÑÍAS
13.42 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
16.26 BOWFINGER
18.12 LOS CAZAFANTASMAS
20.06 ¿QUÉ TAL, BOB?
22.00 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
TNT
06.49 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS
06.50 MONSTERS UNIVERSITY
08.34 EL LLANERO SOLITARIO
11.18 CRITICS’ CHOICE AWARDS®
13.13 KARATE KID
15.42 OZ. EL PODEROSO
18.02 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS
18.04 EL SUPERAGENTE 86
20.04 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
22.00 DOS MÁS DOS
23.58 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS
23.59 DESTINO FINAL 5
01.38 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED
SPACE
06.00 SPOILER ALERT
06.22 STREET
07.55 EL SANTO
10.00 EL SOSPECHOSO
12.18 COMPROMISO
13.53 LOS CAZAFANTASMAS
15.48 CAZAFANTASMAS II
17.42 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA
19.24 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.
LA VENGANZA DE ELE
22.00 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
23.53 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
CINECANAL
10.00 MOULIN ROUGE, AMOR EN ROJO
12.20 CARTAS A JULIETA
14.15 HOP - REBELDE SIN PASCUA
15.50 AGUA PARA ELEFANTES
18.00 EL DILEMA
20.00 EL TESORO DEL AMAZONAS
22.00 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO
SONY
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY
12.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
A DÓNDE IR
EL PRÓXIMO FESTIVAL
PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
SUNSTAR
COCO (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
12/01 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast) 00:15 (Cast)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY, 17.30 Y 20.
JUMANJI: EN LA SELVA
(2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
12/01 - 13/01 22:10 (Subt) 00:40
(Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACION (ATP)
13/01 - 14/01-14:00 (Cast) 16:30
(Cast) 19:00 (Cast)
PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):
COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
13/01 - 14/01 21:30 (Subt) 00:20
(Subt)
OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND
(2D):
AVENTURA, ANIMACION (ATP)
13/01 - 14/01 - 15:30 (Cast) 18:00
(Cast)EXTRAORDINARIO
(2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY, 20.10
NO DORMIRÁS (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
12/01 - 13/01 22:25 (Cast) 00:40
(Cast)
HÍPER LIBERTAD
COCO ATP, CASTELLANO
2D
17.10, 19.30, 22 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP, CASTELLANO
3D
18.20 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA,
CASTELLANO 2D
APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR)
16.30, 22.50 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA
13 AÑOS, CASTELLANO
3D
20.20 (TODOS LOS DÍAS)
OLE: EL VIAJE DE FERDINAND
ATP, CASTELLANO 2D
19 (TODOS LOS DÍAS)
NO DORMIRÁS, CASTELLANO
2D APTA 16 AÑOS
21.20, 23.30 (TODOS LOS DÍAS)