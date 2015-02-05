CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Enero 2018

A las 21.25 Marcelo Arce y la música de todos los tiempos.

Hoy 23:33 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.15 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 JOSÉ DE EGIPTO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.30 CINE: EL ANGEL MALVADO

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ESCUELA PARA MARIDOS


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DIARIO DE EXPEDICIÓN

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 OJOS DE VIDEOTAPE


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.15 SIN TU MIRADA

17.00 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

17.50 TODAS LAS TARDES


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 AMOR EN GUERRA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 DALE FERRO

16.00 LA TOCATA

17.00 DE A DOS

17.30 RUIDO DE MOTORES

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAYE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 - (2DA. EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.33 BATMAN. ATAQUE A ARKHAM

08.03 ENEMIGO PÚBLICO

10.37 ME LLAMAN RADIO

12.49 LA ESPADA DEL DRAGÓN

15.13 LA REVANCHA

17.08 ENEMIGO PÚBLICO

19.40 PARKER

22.00 S.W.A.T.


TCM

09.03 LA NIÑERA

09.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.11 LA NIÑERA

11.37 MALAS COMPAÑÍAS

13.42 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

16.26 BOWFINGER

18.12 LOS CAZAFANTASMAS

20.06 ¿QUÉ TAL, BOB?

22.00 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO


TNT

06.49 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS

06.50 MONSTERS UNIVERSITY

08.34 EL LLANERO SOLITARIO

11.18 CRITICS’ CHOICE AWARDS®

13.13 KARATE KID

15.42 OZ. EL PODEROSO

18.02 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS

18.04 EL SUPERAGENTE 86

20.04 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

22.00 DOS MÁS DOS

23.58 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS

23.59 DESTINO FINAL 5

01.38 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED


SPACE

06.00 SPOILER ALERT

06.22 STREET

07.55 EL SANTO

10.00 EL SOSPECHOSO

12.18 COMPROMISO

13.53 LOS CAZAFANTASMAS

15.48 CAZAFANTASMAS II

17.42 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA

19.24 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELE

22.00 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

23.53 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2


CINECANAL

10.00 MOULIN ROUGE, AMOR EN ROJO

12.20 CARTAS A JULIETA

14.15 HOP - REBELDE SIN PASCUA

15.50 AGUA PARA ELEFANTES

18.00 EL DILEMA

20.00 EL TESORO DEL AMAZONAS

22.00 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO


SONY

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY

12.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES


A DÓNDE IR

EL PRÓXIMO FESTIVAL

PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE “LA BOMBA TUCUMANA”), MOSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE. 

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.


SUNSTAR

COCO (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

12/01 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast) 00:15 (Cast)


OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY, 17.30 Y 20.


JUMANJI: EN LA SELVA

(2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

12/01 - 13/01 22:10 (Subt) 00:40

(Subt)


COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

13/01 - 14/01-14:00 (Cast) 16:30

(Cast) 19:00 (Cast)


PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

13/01 - 14/01 21:30 (Subt) 00:20

(Subt)


OLÉ, EL VIAJE DE FERDINAND

(2D):

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

13/01 - 14/01 - 15:30 (Cast) 18:00

(Cast)EXTRAORDINARIO

(2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY, 20.10


NO DORMIRÁS (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

12/01 - 13/01 22:25 (Cast) 00:40

(Cast)


HÍPER LIBERTAD

COCO ATP, CASTELLANO

2D

17.10, 19.30, 22 (TODOS LOS DÍAS)


COCO ATP, CASTELLANO

3D

18.20 (TODOS LOS DÍAS)


JUMANJI: EN LA SELVA,

CASTELLANO 2D

APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR)

16.30, 22.50 (TODOS LOS DÍAS)


JUMANJI: EN LA SELVA APTA

13 AÑOS, CASTELLANO

3D

20.20 (TODOS LOS DÍAS)


OLE: EL VIAJE DE FERDINAND

ATP, CASTELLANO 2D

19 (TODOS LOS DÍAS)


NO DORMIRÁS, CASTELLANO

2D APTA 16 AÑOS

21.20, 23.30 (TODOS LOS DÍAS)

 
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