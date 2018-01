Fotos El conflicto social y la violencia que oculta la Argentina

12/01/2018 -

E l ministerio del Interior aprovecho los pr imeros diez dias de enero para correr el arbol que en el ultimo mes del 2017 no permitio calibrar adecuadamente ¡Vmodismo incorporado al lenguaje de Cambiemos¡X la abundancia del conflicto social y los latigazos de violencia en la Argentina. Traducido: la batalla por la reforma previsional en el Congreso y el salvajismo callejero en la Ciudad sirvieron para ocultar una cadena de distintos episodios que jalonaron la vida politica en el interior. Alcanza con una estadistica para tomar conciencia sobre la dimension del problema: amen de la Capital y Buenos Aires, donde tambien se produjeron desordenes en la Legislatura, en otras once provincias se replicaron protestas e incidentes por asuntos de indole nacional y tambien locales. Mas de la mitad del pais estuvo peligrosamente muy cerca de un punto de hervor. La recopilacion fue realizada por la consultora Diagnostico Politico. Sirvio de base para la evaluacion del ministro Rogelio Frigerio. Los territorios involucrados ofrecieron un menu variado de razones. Cordoba fue epicentro de protestas de estatales y de la confluencia de grupos de izquierda radicalizados con el kirchnerismo para repudiar la reforma previsional. Santa Fe vivio la tragedia (un muerto) por la explosion de una planta aceitera que derivo en una huelga nacional del gremio. En Rosario, como en Cordoba, aquellos mismos actores se movilizaron en defensa de los jubilados. En Misiones hubo una interrupcion del puente internacional Posadas-Encarnacion por un reclamo de taxistas. En Tucuman los bloqueos corrieron por cuenta de los tabacaleros. En Jujuy se registro un choque (con heridos y detenidos) entre trabajadores del ingenio azucarero La Esperanza y la policia provincial. En Neuquen se produjeron los disturbios mas serios de todo el interior por la reforma previsional, siempre motorizados por el kirchnerismo y la izquierda. En Santa Cruz, la ultima sesion de la Legislatura concluyo con violentos incidentes en las protestas contra el pacto fiscal firmado por la mandataria, Alicia Kirchner, en la Casa Rosada. Ese fuego fue atizado ademas por otras decisiones domesticas. Aquel paisaje permitiria sacar, al menos, un par de conclusiones. En primer lugar: la reforma previsional tuvo una onda expansiva que se desparramo por toda la Nacion. No es casualidad que sea la razon central, por ahora, de la fuerte perdida de imagen que afecta a Mauricio Macri. Tambien, que la larga y esteril lucha contra la inflacion (con tasas de interes altas y dolar retenido) ha provocado danos en sectores productivos del interior. El suave giro economico del Gobierno apuntaria a mitigar esos efectos y sostener el modico crecimiento economico previsto para 2018. Pero es temprano para conocer el efecto de la pequena baja de tasas que Federico Sturzenegger hizo desde el Banco Central. La Casa Rosada computa, para ese objetivo, otra herramienta. El pacto fiscal que firmo con los gobernadores, excepto el de San Luis, Alberto Rodriguez Saa. Esos fondos saldran del ahorro que el Estado obtendra con el nuevo calculo para ajustar los haberes de los jubilados. Gatillo de la ultima tormenta politica. Verdadera paradoja, aunque no la unica. Macri consiguio aquella meta gracias al acuerdo que hizo con gobernadores del PJ. Incluida Alicia Kirchner de Santa Cruz. Pero su cunada, Cristina, fue quien lidero la resistencia del kirchnerismo. Voto en contra en el Senado. Aunque su provincia adoptiva y la de su familia recibiran finalmente el beneficio de los fondos que girara la administracion central. Tal contradiccion se ha incrustado como una espina en la ardiente interna pejotistakirchnerista. Miguel Angel Pichetto, el jefe del bloque peronista en el Senado, hablo de ¡§hipocresia¡¨. Porque la ex presidenta y su tropa expusieron a los mandatarios que votaron la reforma previsional como ¡§colaboracionistas¡¨ de Macri. En los papeles, el kirchnerismo, mas alla del relato parlamentario, tambien termino obteniendo su tajada. Esa no representa una contradiccion aislada. Cuando se aprobo la Ley de Reparacion Historica de Jubilados y Pensionados, en 2016, algunos disputados del FPV, como Maximo Kirchner, votaron afirmativamente el articulo que instruia al Poder Ejecutivo a establecer acuerdos con las 13 provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nacion ¡V entre ellos Santa Cruz¡Xa fin de compensar las asimetrias pendientes. La provincia de los Kirchner exhibe el sistema previsional mas descalabrado. Los intentos de ordenamiento fracasaron. La Caja de Prevision Social de Santa Cruz cerro el 2017 con un pasivo de $4.000 millones. El 2016 la encontro en $3.880 millones. Pero entre uno y otro periodo se advirtio una diferencia en la administracion central de la provincia: el ultimo balance arrojo un superavit de 860 millones. Obtenido, en buena medida, con la ayuda financiera de la Casa Rosada. Las estadisticas senalan que existen en Santa Cruz unos 25 mil jubilados y pensionados frente a unos 40 mil activos. En su mayoria pertenecientes a la planta del Estado. Los haberes se abonan con mucho retraso. Demasiadas veces en cuotas. Con la firma del pacto fiscal, Frigerio convino con Alicia Kirchner la necesidad de una drastica reforma del sistema previsional. Pero el contexto politico en esa provincia no ayuda. Se trata de un conflicto que desde alla y desde aca se debera desactivar.