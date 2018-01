¿Ahorrar energía? ¿Cómo y por qué?

12/01/2018 -

El Gobierno nacional salió ayer a transparentar el delicado escenario del sistema energético del país, heredado en su totalidad de la anterior gestión. Sucede que durante años la población vivió una realidad virtual con tarifas congeladas, pero con empresas distribuidoras obligadas a afrontar por su propia cuenta, los costos –cada vez más caros- del mantenimiento del servicio. O sea, había que invertir para asegurar que la luz llegara a todos los hogares, pero con las tarifas desactualizadas, lo que se recaudaba no alcanzaba a cubrir los precios de la generación, del transporte y la distribución de la energía. Esto pasó porque no hubo un plan estratégico del gobierno anterior. Por eso en gran parte del país, el sistema se empobreció de tal forma que provocó prolongadas fallas en el servicio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias argentinas se siguen produciendo cortes que duran varios días y que afectan a cientos de miles de familias. Ayer sin ir más lejos, Buenos Aires tenía más de 127 mil usuarios a oscuras… y con un pico de 35 grados. No hay dudas de que el sistema está al borde del colapso. La Argentina tiene una capacidad de 23 mil megavatios; superada la cual, es imposible brindar el servicio. El verano se presenta este 2018 con temperaturas altísimas, lo cual agrava la situación debido a que la demanda amenaza con pasar ese límite. A ello se suma el hecho de que tras 12 años de tarifas sin aumentos, el actual Gobierno de la Nación fijó desde el año pasado un cronograma de incrementos destinado a dar respuesta sustentable a la "verdadera realidad" del sistema. El 1 de diciembre de 2017 entró en vigencia un nuevo aumento y el febrero habría uno más, según el plan nacional. Por esta situación, el monto de la boleta que llegará próximamente a los hogares en todo el país será mayor, pero estará atado al consumo, lo que les dará a las familias argentinas la posibilidad de regular de alguna manera el aumento. Allí radica el punto clave de la preocupación del presidente Macri y su equipo. Y por ello salen a pedirle a la gente que ahorre energía: para evitar el colapso del sistema y poder paliar la gran demanda del verano; y para que con pequeñas acciones como poner los aires en 24º o apagar los artefactos que no se usen, puedan ayudarse con la economía familiar. Con todo esto, el Gobierno Nacional revela la gravedad del sistema eléctrico y pide a la población medidas concretas de ahorro. Apela a que la gente comprenda que vivió una irrealidad y que hoy es imprescindible que contribuya con su ahorro de energía, a atenuar los efectos de un escenario energético nacional complicado y a regular en lo posible el monto que deberá pagar. Se han implementado medidas de carácter social, pero todos debemos hacer el esfuerzo. No se trata de no prender los acondicionadores de aire, sino de ponerlos en 24º, de apagarlos cuando salimos de la habitación y nos dirigimos a otra con aire; se trata de usar artefactos de bajo consumo y de advertir y estar atentos a todos aquellos puntos en los cuales se pueda concretar el ahorro.