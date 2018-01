McCartney no quiere que cierren salas de música

-

Destacados músicos encabezados por Paul McCartney y el baterista de Pink Ployd, Nick Mason, iniciaron una campaña para frenar el cierre de clubes y pequeñas salas de conciertos en Gran Bretaña, ante la crisis que atraviesa el sector.

"Cualquier banda o artista que quiera vivir de esto necesita ese escalafón bajo", expresó Mason durante un acto realizado frente al Parlamento, en donde además manifestó que "las mejores bandas aprendieron el oficio en pequeñas salas".

Así lo consignan diarios británicos, que advierten que en los últimos años fueron cerrados el 35 por ciento de los reductos existentes ante los cambios en la industria musical, la suba de los alquileres y la presión de vecinos.

Pese a no haber asistido al acto, el ex Beatle dijo en un comunicado que si no se realizan acciones para frenar estos cierres, "el futuro de la música en general corre peligro".