Candelaria Tinelli ya no se preocupa por cómo la miran las personas

12/01/2018 -

Candelaria Tinelli volvió a transformarse en una de las figuras famosas que más atención convoca en las playas de Punta del Este. Y lo hace no solo por la infinidad de tatuajes que pueblan su joven cuerpo, sino porque está lanzándose como cantante.

Consciente de que tiene millones de seguidores en las distintas redes sociales, la hija menor del primer matrimonio de Marcelo Tinelli con Soledad Aquino, aprovechó esta popularidad para lanzar una reflexión sobre la preocupación por la imagen personal. Lo hizo a través de Instagram y lo levantaron todos los portales de espectáculos.

"Self love. Solía preocuparme extremadamente por como me veía físicamente, por sentir que tenía que ser muy delgada para pertenecer y estar acorde a esta sociedad. La verdad que hoy no me importa ni un poco tener kilos de más o de menos, soy feliz con el cuerpo que me tocó, y sepan que hoy en día todo es válido, y todos los cuerpos son hermosos. Aceptarse a uno mismo es lo más lindo que hay. #todosloscuerpossonbuenoscuerpos", contó Candelaria en Instagram y en dos horas le llovieron los "me gusta" hasta superar los 100.000.

Recientemente separada del actor Franco Masini, a "Lelé" como la llama su entorno no tardaron en promoverle un nuevo romance; esta vez con otro actor, Juan Manuel Guilera, que ella se apuró en desmentir. "Somos amigos, eso es todo", dijo de manera terminante.

Va por mucho más

Candelaria está decidida a continuar abriéndose camino en el mundo artístico. Ya lo hace con sus pinturas y con su diseño de indumentaria femenina. Pero quiere más. Por eso este verano comenzó a presentarse en algunos eventos como solista, acompañada por el DJ Alejandro Lacroix y por los músicos Matías Rada y Gastón Baremberg.

"Me divierto, la paso bien y me sirve para mostrar un poco de lo que hago. La gente capaz que piensa que no trabajo y que todo lo hace mi padre. Yo quiero demostrar que mi carrera la hice yo sola. Tengo ganas de mostrar lo que me pasa internamente", le dijo la polémica hija de Tinelli al diario uruguayo El País, antes de su presentación en Casa Pueblo, adonde interpretó cuatro temas.

La también proteccionista de animales reveló que quiere mostrar a la gente su mundo interior, para que dejen de verla como la chica que solo se cambia de look o se tatúa. Se confiesa "muy tímida", aunque en las redes sociales muestre otro personaje.