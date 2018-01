Adrián Capelli lamentó las lesiones sufridas y la derrota ante Regatas

Fotos ESTILO. Adrián Capelli vive de manera muy intensa los partidos.

12/01/2018 -

Tras la derrota ante Regatas del miércoles pasado en el Vicente Rosales, el entrenador de Olímpico, Adrián Capelli, analizó el juego.

"No le quito méritos a Regatas que hizo un buen juego, pero seguramente la efectividad a ellos los potenció. Y nosotros, a pesar de que cambiamos algunas cositas, siempre encontramos los tiros y los porcentajes se mantuvieron", manifestó.

Aunque no quiso ponerlo como excusa, el DT lamentó las bajas por lesiones. "Me voy con un poco de bronca e impotencia porque a nadie le gusta perder. Pero por otro lado, lamentablemente no pudimos estar completos. Jony (Machuca) jugó unos minutos y sintió una molestia, Facu (Giorgi) no pudo estar por algo similar. Y Guille (Díaz) estuvo anémico, al mediodía le pasaron suero para levantarlo. Y con un juego tan intenso son cosas que se notan a la larga. Pero son cosas que pasan durante el juego y hay que estar preparados", explicó. Sin embargo, Capelli mira el futuro con optimismo. "Tenemos que seguir trabajando, como les dije a los chicos, tenemos que ser fuertes. Nos duele perder como dije, pero no tengo dudas de que con trabajo, esfuerzo, sacrificio, y cuando estemos todos, lo vamos a sacar adelante", concluyó.