Los argentinos coparon el podio en cuatriciclos

12/01/2018 -

Jeremías González Ferioli y Pablo Copetti, corredores cordobeses de quads, consiguieron ayer el primer y segundo puesto, respectivamente, en la sexta etapa del Dakar.

González Ferioli, competidor de Yamaha, llegó a la línea final con un tiempo neto de 2 horas, 29 minutos y 6 segundos.

Además, alcanzó el cuarto lugar en la clasificación general, a 1 hora,12 minutos y 23 segundos del chileno Casale, puntero de la misma.

Pablo Copetti, también corredor de Yamaha, escoltó a su coprovinciano llegando a 1 minuto y 50 segundos.

Ferioli, de 22 años, comentó a la prensa: "Fue todo el día muy duro, mucha lluvia, frío, altura; la etapa tuvo mucho barro, no se veía nada; así que contento de haber llegado a Bolivia y salir de Perú, que no me sentía cómodo".

"Fue un día complicado pero salió todo bien, de ahora en más creo que vamos a tener buenos días y vamos a ir avanzando; la estrategia hay que llevarla adelante, no sólo dejarla en la idea", indicó.

Por su parte, Copetti, de 42 años, contó: "Tiramos juntos con Jere (González Ferioli), desde el barro fuimos juntos, yo lo seguí, sabía que teníamos buen ritmo".

"Sabía que él venía adelante, mi intención no era ir a buscar la etapa, sino pensar en la navegación de la próxima etapa que va a ser maratón; y felicitar a Jere, me pone muy contento que haya ganado", confesó.

"Ahora, comienza otro Dakar, tal vez más favorable para los pilotos argentinos".