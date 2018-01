Zelarayán y Romero se quedaron con las ganas

12/01/2018 -

También quedaron casi descartadas las llegadas de Lucas Zelarayán y Silvio Romero, de Tigres y América, ambos de México.

En el caso del ex volante de Belgrano, Tigres solicitó 10 millones de dólares por el pase y River lo consideró elevado; mientras que Romero finalmente no sería transferido por América, pese a que no juega demasiado.

A su vez, el delantero Lucas Pratto, sacó el número 12 de su cuenta de Twitter a pedido de los hinchas del club de Núñez. Los simpatizantes de River viralizaron una campaña en esa red social para que Pratto, que tenía el 12 en su nombre de usuario (@PrattoLucas12), quite el número que identifica a la hinchada de Boca.