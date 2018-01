Mensajes estremecedores

12/01/2018 -

Amigo- ¿En serio pajero? ¿Y no te acordás quiénes eran?

Fernando- Casi me desmayé. Filmé un video y me torturaron hasta que lo borré. Pareció película.

A.- ¿Cómo que filmaste un video?

F.- Fue la hija de mil pu... de Nahir y otra más por no querer estar con ella. Filmé que me estaban cagando a palos.

A.- ¿Te pegaron mujeres?

F.- Sí, y yo no podía hacer nada.

A.- Mandala a cagar a palo, ahre. Qué hija de re mil pu...

F.- Y me decían que si hablaba me iban a salir a decir que yo les pegué.

A.- Le hubieses metido una piña por sorete.

F.- Porque está lastimada hace banda en la pierna, que se cayó no sé dónde. Iba a decir que yo fui, jaja.

A.- ¿Pero cómo te metieron, o fuiste vos y te metiste?

F.- Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado, así lastimado. Y lo peor que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que iba a habar. Le juré que no.

F.- Llegué a la esquina y empecé a contarle a todos. Sí.

A.- Pero pajero, está enferma esa mina.

F.- El padre es gorra, ya le dije a la tía y eso. Y ya saben que no puede salir a inventar cosas. Encima yo estaba con una chica y la agarró, le dijo de todo y se fue. Alta rabia.

A.- Jajaja, pajero.

F.- Me hicieron mierda la rodilla, acabo de ver. Con razón me dolía.

A.- Te hicieron pija.

F.- Por lo menos espero que me deje tranquilo. Valió la pena mi cagada a palos si se deja de joder, pero jamás pensé que me podía llegar a hacer eso después de años.

A.- Esperemos que sí, ahí veo que para Año Nuevo te agarra de nuevo. ¿Pero no te habla ni nada?

F.- No, ni en pedo, no por suerte. Me bloqueó gracias a Dios.