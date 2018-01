La intimidad de Nahir Galarza en la cárcel donde está detenida

Fotos Nahir Galarza

Nahir Galarza sigue detenida por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo. En una audiencia de apelación, rechazaron el pedido de sus abogados de que le concedan la prisión domiciliaria. Mientras permanece en la Comisaría del Menor y la Familia de Gualeguaychú, al menos hasta el 4 de marzo, circularon rumores de algunos pedidos extravagantes de la joven, que buscaría pasarla lo mejor posible.

Nahir no quiere comer la comida de la comisaría y sólo acepta lo que le acerca la mamá. "Se le permitió que la familia le lleve la comida. Yo no tuve inconvenientes, sólo aclaré que llevarle comida no sea una excusa para una visita. La comida se entrega delante de la comisaría, la recibe la policía y después se la llevan a la celda", explicó el juez de Garantías Guillermo Biré. Para ver a su hija, los Galarza cumplen el régimen de visitas: los miércoles y sábados, durante dos horas.

Los abogados defensores Víctor Rebossio y Horacio Dargainz contaron la semana pasada a que los padres le llevaban algunos alimentos, pero que también le ofrecían a la detenida una dieta racionada. "Es exactamente lo mismo que los funcionarios policiales en la jefatura. Porque se hace una sola comida para todos. Si comen guiso, todos comen guiso. Si comen fideos con papas, todos comen fideos con papas. Y así", dijo Dargainz. Pero todo indica que ese menú no complace a Nahir.

"No es que come solamente lo que le lleva la mamá. Los padres le llevan la comida, no la pueden ver, y se la dejan Cualquiera de nosotros, en cautiverio, entre comer la comida de la cárcel y si te dejan comida --porque te la pueden dejar una vez requisada-- elige lo segundo. Está teniendo, obviamente, la contención familiar como cualquiera se la daría a su hijo", explicó el manager Jorge Zonzini, vocero contratado por la familia Galarza.

Según lo informado, Nahir también pidió un ventilador. Lo solicitó por las altas temperaturas: para hoy se espera una máxima de 37 grados en Gualeguaychú. También porque vio que tenía un ventilador Rosita, otra detenida que no está en la misma celda, pero es la única mujer que --además de Nahir-- permanece en la comisaría, también con prisión preventiva.

Un rumor que circuló --pero que luego fue desmentido por el juez Biré-- es que Nahir había solicitado un aire acondicionado. "Cuando yo la visité a ella, en su celda, nada de eso era posible --ni ventilador ni aire acondicionado--. De hecho estuve dentro de la celda y con una sensación térmica de 42 grados", cuenta Zonzini.

Además, los familiares llevaron un colchón, pero no les permitieron que se lo quede. Nahir no podía dormir porque el colchón era muy finito y la cama es una estructura de cemento.

En las últimas horas también circuló que Nahir pidió que fuera a la comisaría un personal trainer para hacer ejercicio, pero el dato fue desmentido por el juez Biré. También lo negó Zonzini: "Nada es cierto con respecto al personal trainer. Es una acción tendenciosa", sostuvo.

La semana pasada, la mamá de Nahir contó que iba todas las mañanas al gimnasio con su hija. Y su abogado defensor, Víctor Rebossio, comentó que "nosotros le decimos: 'hacé actividad física'. Le decimos 'mantenete, sobreviví a esto'".

"Es jugadora de hockey de la categoría sub 18 en el club Neptunia, más algunas actividades deportivas que hacía con la Universidad Concepción del Uruguay, donde cursa el segundo año de la carrera de Derecho --explicó Zonzini--. Hace los ejercicios adentro de la celda. No puede salir al patio. Todo es adentro de la celda. Y está absolutamente desprovista de todo. Tiene un colchón de una pulgada y media, absolutamente finito. Y una manta. Es como un monobloque de cemento, casi sin aireación. No se cierra una puerta, sino que son barrotes que dan al patio".

El manager remarcó que "no tiene ningún sistema de privilegios y lo único que hace es leer mucho. Estudia, prepara sus materias, y está leyendo libros sobre cuestiones místicas, metafísica, numerología y temas que tienen que ver con predestinación y karma".

El juez Biré fue ayer a entrevistarse con la joven. Informó que quería cerciorarse si se estaban cumpliendo con todas las garantías y los regímenes de visita. "Está seria, callada, hablé con ella, le pregunté cómo estaba, qué necesitaba, y me contestó a lo que le preguntaba, obviamente que nada relacionado a la causa", explicó.