Tiburones con mandíbulas a lo 'Aliens' estremecen a Internet

Hoy 14:38 -

Científicos del Instituto de Investigación Pesquera de Taiwán (FRI, por sus siglas en inglés) hallaron en las costas de la provincia de Taitung, a 350 metros de profundidad, cinco criaturas extrañas de entre 26 y 32 centímetros de largo. Posteriormente fueron identificadas como 'tiburones víboras' (Trigonognathus Kabeyai), informó el sitio taiwanés United Daily News.

Esta especie tiene los dientes en forma de aguja, que se asemejan a los colmillos de las víboras. Sus mandíbulas son extensibles y pueden atrapar a su presa, por lo que recuerdan inevitablemente a los protagonistas extraterrestres de la famosa película "Alien".

Estos tiburones habitan en las aguas de Japón, Hawái y Taiwán, y fue encontrado por primera vez en 1986 a una profundidad de 330 metros cerca de las costas japonesas. Los científicos la catalogaron como nueva especie en 1990.

Los tiburones víboras rara vez miden más de 47 centímetros y, según la bióloga Brit Finucci, su tamaño les ayuda a pasar desapercibidos y disminuir la frecuencia de los 'encuentros' con los pesqueros. "Individuos más pequeños pueden escapar de las redes pesqueras", comento Finucci al portal Earth Touch News.

