El saludo entre un reptil y su dueño es furor en las redes

El supuesto saludo entre un pequeño dragón barbudo y su dueño se viralizó rápidamente convirtiendose en furor entre los usuarios de Twitter.

Un usuario de twitter, Arowni, publicó en su cuenta personal un clip donde se ve el saludo que le da su mascota desde su terrario.

"Hay algunos agámidos que, entre su repertorio de signos para comunicarse, utilizan movimientos de patas", explicó Enrique Font, especialista en el estudio del comportamiento de los reptiles, al sitio Verne. "El animal del terrario no está imitando el gesto humano, sino haciendo un gesto propio de su especie. Hay dos interpretaciones del gesto: o bien que sirve para avisar al predador de que lo ha detectado, y que es inútil que intente un ataque por sorpresa, o bien para mostrar que no está herido, puede moverse y, por tanto, huir".

"Suele ocurrir que interpretamos los gestos de los animales como si fueran humanos, pero cada especie tiene su propio mundo sensorial y gestual, y tenemos que interpretarlo desde su propia perspectiva", explica el especialista. En cuatro días, el video tuvo más de 350 mil retuits.

"Suele ocurrir que interpretamos los gestos de los animales como si fueran humanos, pero cada especie tiene su propio mundo sensorial y gestual, y tenemos que interpretarlo desde su propia perspectiva", explica el especialista. En cuatro días, el video tuvo más de 350 mil retuits.

