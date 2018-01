Gata se perdió pero logró volver a su hogar en tren

Hoy 16:16 -

Una increíble historia se volvió furor en Twitter. Una gatita se perdio y para regresar a su hogar volvió en tren.

Según información de la emisora radial France Blue, el felino estaba frente al tren TER Pays de la Loire en la estación de Voivres-Lès-Le-Mans cuando pasajeros se percataron de ella.

"Bajé por la gata, la tomé y llevé fuera de la estación a una pequeña arboleada junto al camino, regresé al tren porque debíamos partir, pero la gata me siguió y entró al tren, entonces la tomé y le dije: 'Ven, pequeña, ya se nos ocurrirá algo cuando lleguemos a Le Mans", detalló Guillaume Chueca, agente de la compañía del tren.

La gatita, a la que llamaron Noisette, estaba de lo más normal y "permanecía sentada, me miraba, de vez en cuando maullaba y no tenía miedo", agregó el agente quien no dudó en fotografiarla. Al finalizar el trayecto, el animal fue cuidado por los empleados de la estación de Le Mans.

"Este pasajero tomó el tren esta mañana (10 de enero) en Voivres, esta gatita ya pasó el curso de maquinista del TER Pays de la Loires y le alegraría hallar a su familia", publicó Chueca en la red social.

Lo más sorprendente es que la gatita quería llegar a casa, sana y salva, gracias a que sus dueños vieron el tweet y se dirigieron a la estación de tren, donde empleados de la compañía la alimentaban y la cuidaban.

