CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Enero 2018
A LAS 22.15 CINE. UN MUNDO DE SENSACIONES: LA PELÍCULA DE SANDRO
Por El Liberal
Hoy 21:16 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. DIARIO DE GREG:LA LEY DE RODRICK
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
17.45 KALLY’S MASHUP
18.00 CINE. TURBO
20.00 CINE. EL HOMBRE ARAÑA 2
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CINE. UN MUNDO DE SENSACIONES: LA PELICULA DE SANDRO
00.15 GRAVEDAD ZERO
00.45 LA CULPA ES DE COLÓN
01.15 CIERRE DE TRANSMISIONl
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 GENERACIÓN TIERRA: UN LUGAR PARA VIVIR
15.00 EL SECRETO DE LOS HUESOS
16.00 GENERACIÓN TIERRA: UN LUGAR PARA VIVIR
17.00 500 AÑOS DE LA REFORMA EVANGÉLICA
19.00 NOTICIAS DE AYER
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 ALERTA COBRA
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
22.00 CINE
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 POR UNA MONEDA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
24.00 MAR DEL PLATA MODA SHOW
CANAL14
12.30 RECORDANDO
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 GIGANTES DEL SUR
16.30 PAYE
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SGO.
19.00 EN ARMONÍA
19.30 BÁSQUET DE LA CAPITALINA
21.00 LA TOCATA
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
12.30 RECORDANDO
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 GIGANTES DEL SUR
16.30 PAYE
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SGO.
19.00 EN ARMONÍA
19.30 BÁSQUET DE LA CAPITALINA
21.00 LA TOCATA
22.00 RECORDANDO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.53 OPERACIÓN ESCAPE
08.32 ESTE CUERPO NO ES MÍO
10.29 APOLO 13
13.11 PADDINGTON
14.58 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
17.39 ESTE CUERPO NO ES MÍO
19.37 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
22.00 30 DÍAS PARA IR A LA CÁRCEL
23.54 DÍA DE ENTRENAMIENTO
TCM
09.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.08 LA NIÑERA
11.34 LA NIÑERA
12.00 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO
13.41 BOWFINGER
15.26 ¿QUÉ TAL, BOB?
17.16 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
19.24 CUESTIÓN DE HONOR
22.00 RETO AL DESTINO
TNT
06.19 LA PELEA DE MI VIDA
08.08 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3. ¡VIVA LA FIESTA!
09.45 JIM Y EL DURAZNO GIGANTE
11.07 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS
11.09 EL SUPERAGENTE 86
13.07 OZ. EL PODEROSO
15.28 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS
15.30 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
17.23 TITANES DEL PACÍFICO
19.42 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS
19.43 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
22.00 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
00.09 LA ENTREGA INMEDIATA
01.51 ¿QUIÉN *&$%! SON
SPACE
07.31 LOS CAZAFANTASMAS
09.26 CAZAFANTASMAS II
11.23 CRITTERS
12.56 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA
14.33 LINTERNA VERDE
16.34 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELE
19.07 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
CINECANAL
09.00 VECINOS INVASORES
10.55 UNA GRAN ESPERANZA
12.45 EL TESORO DEL AMAZONAS
14.40 IRON MAN 2
16.50 TRANSFORMERS
19.25 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS
22.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA
SONY
06.30 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
09.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY
11.00 EL HOMBRE BICENTENARIO
13.30 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
16.00 EL MUNDO IMAGINARIO DEL DOCTOR PARNASSUS
18.30 HOOK
21.00 EL HOMBRE BICENTENARIO
23.30 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
A DÓNDE IR
UPIANITA
(INDEPENDENCIA Prolong.)
+HOY, DE 19 A 24, CHAMISA FARÍAS, EL HUMITO, Y LAS ARTESANÍAS DE DITO BRAVO (MADERAS).
EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO
JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.
VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE LA “BOMBA TUCUMANA”), MÓSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.
SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.
DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.
LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.
SUNSTAR
COCO (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
13/01 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast) 00:15 (Cast)
OLE, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
13/01 - 14/01 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
JUMANJI: EN LA SELVA (2D):
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
13/01 22:10 (Subt) 00:40 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACION (ATP)
13/01 - 14/01-14:00 (Cast) 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):
COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
13/01 - 14/01 21:30 (Subt) 00:20 (Subt)
OLE, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):
AVENTURA, ANIMACION (ATP)
13/01 - 14/01 - 15:30 (Cast) 18:00 (Cast)
EXTRAORDINARIO (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 17/01, 20.10
NO DORMIRAS (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
13/01 22:25 (Cast) 00:40 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
COCO ATP, CASTELLANO 2D
17.10, 19.30, 22 (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP, CASTELLANO 3D
18.20 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA, CASTELLANO 2D
APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
16.30, 22.50 (TODOS LOS DÍAS)
JUMANJI: EN LA SELVA APTA 13 AÑOS, CASTELLANO 3D
20.20 (TODOS LOS DÍAS)
OLE: EL VIAJE DE FERDINAND ATP, CASTELLANO 2D
19 (TODOS LOS DÍAS)
NO DORMIRÁS, CASTELLANO 2D
APTA 16 AÑOS
21.20, 23.30 (TODOS LOS DÍAS)