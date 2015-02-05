CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Enero 2018

A LAS 22.15 CINE. UN MUNDO DE SENSACIONES: LA PELÍCULA DE SANDRO

Hoy 21:16 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. DIARIO DE GREG:LA LEY DE RODRICK

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

17.45 KALLY’S MASHUP

18.00 CINE. TURBO

20.00 CINE. EL HOMBRE ARAÑA 2

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CINE. UN MUNDO DE SENSACIONES: LA PELICULA DE SANDRO

00.15 GRAVEDAD ZERO

00.45 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE TRANSMISIONl

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 SECRETOS VERDADEROS DE COLECCIÓN

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 GENERACIÓN TIERRA: UN LUGAR PARA VIVIR

15.00 EL SECRETO DE LOS HUESOS

16.00 GENERACIÓN TIERRA: UN LUGAR PARA VIVIR

17.00 500 AÑOS DE LA REFORMA EVANGÉLICA

19.00 NOTICIAS DE AYER

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 ALERTA COBRA

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

22.00 CINE

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 POR UNA MONEDA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

24.00 MAR DEL PLATA MODA SHOW

CANAL14

12.30 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 GIGANTES DEL SUR

16.30 PAYE

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SGO.

19.00 EN ARMONÍA

19.30 BÁSQUET DE LA CAPITALINA

21.00 LA TOCATA

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

12.30 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 GIGANTES DEL SUR

16.30 PAYE

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SGO.

19.00 EN ARMONÍA

19.30 BÁSQUET DE LA CAPITALINA

21.00 LA TOCATA

22.00 RECORDANDO

PELÍCULAS

CINEMAX

06.53 OPERACIÓN ESCAPE

08.32 ESTE CUERPO NO ES MÍO

10.29 APOLO 13

13.11 PADDINGTON

14.58 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

17.39 ESTE CUERPO NO ES MÍO

19.37 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

22.00 30 DÍAS PARA IR A LA CÁRCEL

23.54 DÍA DE ENTRENAMIENTO

TCM

09.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.08 LA NIÑERA

11.34 LA NIÑERA

12.00 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

13.41 BOWFINGER

15.26 ¿QUÉ TAL, BOB?

17.16 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

19.24 CUESTIÓN DE HONOR

22.00 RETO AL DESTINO

TNT

06.19 LA PELEA DE MI VIDA

08.08 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3. ¡VIVA LA FIESTA!

09.45 JIM Y EL DURAZNO GIGANTE

11.07 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS

11.09 EL SUPERAGENTE 86

13.07 OZ. EL PODEROSO

15.28 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS

15.30 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

17.23 TITANES DEL PACÍFICO

19.42 LO MEJOR DE CRITICS’ CHOICE AWARDS

19.43 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

22.00 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

00.09 LA ENTREGA INMEDIATA

01.51 ¿QUIÉN *&$%! SON

SPACE

07.31 LOS CAZAFANTASMAS

09.26 CAZAFANTASMAS II

11.23 CRITTERS

12.56 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA

14.33 LINTERNA VERDE

16.34 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELE

19.07 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

CINECANAL

09.00 VECINOS INVASORES

10.55 UNA GRAN ESPERANZA

12.45 EL TESORO DEL AMAZONAS

14.40 IRON MAN 2

16.50 TRANSFORMERS

19.25 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS

22.00 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

SONY

06.30 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

09.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY

11.00 EL HOMBRE BICENTENARIO

13.30 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

16.00 EL MUNDO IMAGINARIO DEL DOCTOR PARNASSUS

18.30 HOOK

21.00 EL HOMBRE BICENTENARIO

23.30 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

A DÓNDE IR

UPIANITA

(INDEPENDENCIA Prolong.)

+HOY, DE 19 A 24, CHAMISA FARÍAS, EL HUMITO, Y LAS ARTESANÍAS DE DITO BRAVO (MADERAS).

EL PRÓXIMO FESTIVAL PARA AGENDAR: LA SALAMANCA, EN FEBRERO

JUEVES 1: LOS TEKIS, SERGIO GALLEGUILLO, BRUNO ARIAS, VISLUMBRE DEL ESTEKO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, HUGO TORRES, FLORENCIA PAZ, “POCHI” CHÁVEZ, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES, SACHEROS SANTIAGUEÑOS, KARLOS ROLDÁN, MARIELA CARABAJAL Y LQUMBIA.

VIERNES 2: ULISES BUENO, NÉSTOR GARNICA, HORACIO BANEGAS, ORELLANA LUCCA, LOS SIN NOMBRE, LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, TRULALÁ CON TYAGO GRIFFO (HIJO DE LA “BOMBA TUCUMANA”), MÓSOJ ÑAUPA, AVENIDA FOLK Y PABLO CARABAJAL.

SÁBADO 3: LOS MANSEROS, LOS CARABAJAL, “CUTI” Y ROBERTO CARABAJAL, FRANCO BARRIONUEVO, DEMI CARABAJAL, MARIO ÁLVAREZ QUIROGA, LOS GUARANÍES, TERNURA, CLAUDIO ACOSTA, FRANCO RAMÍREZ Y LUISA GALVÁN.

DOMINGO 4: DÚO COPLANACU, RALY BARRIONUEVO, PETECO CARABAJAL, BANDA XXI, JUAN SAAVEDRA, COCO BANEGAS, DANY HOYOS Y JOVITA SUBIRE.

LUNES 5: LUCIANO PEREYRA, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES, LUCIO ROJAS, LOS ALTAMIRANO, MARCELO TOLEDO, ROXANA CARABAJAL, KALAMA, SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y LOS KIJANOS.

SUNSTAR

COCO (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

13/01 - 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Cast) 00:15 (Cast)

OLE, EL VIAJE DE FERDINAND (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

13/01 - 14/01 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

JUMANJI: EN LA SELVA (2D):

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

13/01 22:10 (Subt) 00:40 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

13/01 - 14/01-14:00 (Cast) 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

PEQUEÑA GRAN VIDA (2D):

COMEDIA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

13/01 - 14/01 21:30 (Subt) 00:20 (Subt)

OLE, EL VIAJE DE FERDINAND (2D):

AVENTURA, ANIMACION (ATP)

13/01 - 14/01 - 15:30 (Cast) 18:00 (Cast)


EXTRAORDINARIO (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 17/01, 20.10

NO DORMIRAS (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

13/01 22:25 (Cast) 00:40 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

COCO ATP, CASTELLANO 2D

17.10, 19.30, 22 (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP, CASTELLANO 3D

18.20 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA, CASTELLANO 2D

APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

16.30, 22.50 (TODOS LOS DÍAS)

JUMANJI: EN LA SELVA APTA 13 AÑOS, CASTELLANO 3D

20.20 (TODOS LOS DÍAS)

OLE: EL VIAJE DE FERDINAND ATP, CASTELLANO 2D

19 (TODOS LOS DÍAS)

NO DORMIRÁS, CASTELLANO 2D

APTA 16 AÑOS

21.20, 23.30 (TODOS LOS DÍAS)


 
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