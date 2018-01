D’Elía anticipa que "Macri no va a terminar su mandato"

13/01/2018 -

Luis D’Elía no deja de generar polémica con sus declaraciones resonantes, incluso ahora que permanece detenido hace casi 40 díasen el penal de Marcos Paz, tras ser procesado por el presunto encubrimiento del atentado a la Amia a través de la firma del Memorándum con Irán.

Desde el patio donde realiza tareas comunitarias y juega al fútbol con el resto de los reclusos, el dirigente de Miles pronosticó que el presidente Mauricio Macri no terminará su mandato y convocó a ‘poner la protesta social en las calles’ para que eso suceda’.

‘Hay que poner la protesta social en las calles; hay que conseguir que renuncie, que se vaya. Eso no es un golpe. Pedir la renuncia de alguien no es un acto sedicioso. Yo no lo deseo, va a pasar: Macri no va a terminar su mandato’, dijo el dirigente social en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos 89.9.

D’Elía destacó que, si bien Macri ganó las elecciones legislativas en octubre, el descontento social se manifestó en ‘El diciembre que tuvimos’. ‘Los que salieron a cacerolear hace unos días eran los votantes de Macri, no los nuestros’, analizó.