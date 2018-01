Fotos Los cinco grandes renuevan sus equipos para el 2018

El fútbol argentino está en plena etapa de preparación para lo que será el retorno de la Superliga y para no dejar pasar la oportunidad de conformar planteles que estén a la altura de las circunstancias, tanto Boca Juniors como Independiente, Racing, River Plate y San Lorenzo de Almagro, los denominados grandes, decidieron que lo mejor era buscar algunos refuerzos para tratar de conseguir objetivos importantes a la vista y que les permitan disfrutar en lo posible de los éxitos y las elegrías.

A continuación, el detalle de las incorporaciones que se produjeron hasta ahora en el mercado de pases de los cinco grandes, como también las bajas y de los que podrían llegar en caso de haber acuerdo entre los clubes que negocian contrataciones.

Boca Juniors: altas, Emmanuel Mas (llegó por una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares), Ramón "Wanchope" Ábila (estaba a préstamo en Huracán), Julio Buffarini (viene de jugar en San Pablo de Brasil) y Carlos Tévez (rescindió contrato con el Shangai Shenhua de China).

Bajas, Agustín Bouzat (pasó a Vélez), Nahuel Molina (jugará en Defensa y Justicia) y Fernando Evangelista (rescindió el contrato y busca nuevo club).

Interesa: Gustavo Gómez (hoy en Milan de Italia).

Independiente, altas, Hernán Pellerano (vuelve de un préstamo), Christian Ortiz (proviene de Sporting Cristal de Perú), Nicolás Figal (vuelve después de la suspensión), Brian Romero (Argentinos Juniors) y Emanuel Brítez (llega a préstamo desde Unión de Santa Fe).

Bajas, Nicolás Tagliafico (hoy en el Ajax de Holanda), Walter Erviti (podría jugar en Instituto de Córdoba o en Aldosivi de Mar del Plata), Nery Domínguez (jugará en Racin), Néstor Breitenbruch (quedó en libertad de acción) y Ezequiel Barco (fue vendido a Atlanta United de Estados Unidos por 15 millones de dólares).

Interesan: Alejandro Silva (libre), Fernando Gaibor (libre), Fernando Belluschi (San Lorenzo), Iván Marcone (Lanús) e Ismael Sosa.

Racing Club, altas, Neri Cardozo (llega desde México como jugador libre), Nery Domínguez (a préstamo por un año luego de su paso por Independiente), Leonardo Sigali (proviene del Dinamo Zagreb) y Alejandro Donatti (Tijuana de México).

Bajas, Juan Dinenno (se fue a préstamo al Barcelona de Ecuador); Andrés Ibagüen (se fue al América de México a cambio de 4 millones de dólares), Ricardo Noir (pasó a préstamo a Huracán), Brian Fernández (se fue a préstamo por un año a La Calera); Marco Torsiglieri (se fue a Vélez Sarsfield), Santiago Rosales (se fue a préstamo a Olimpia de Paraguay), Nicolás Oroz (se fue a préstamo a O’ Higgins de Chile) Federico Vismara (se fue a Chacarita luego de rescindir el contrato) y Juan Patiño (se fue a Olimpia de Paraguay).

Interesan: Ignacio Malcorra (Tijuana), Brian Rivero (Newell’s Old Boys), Facundo Barboza (Argentinos Juniors), Agustín Allione (Palmeiras de Brasil), Eric Remedi (Banfield), Stefan Medina (Monterrey de México) y Sergio Romero (Manchester United de Inglaterra).

River Plate, altas, Camilo Mayada (vuelve de la sanción por dopaje), Lucas Martínez Quarta (vuelve de la sanción por dopaje), Lucas Pratto (proviene de San Pablo de Brasil que aceptó una oferta de 11 millones de dólares por su pase) y Franco Armani (llega de Atlético Nacional de Colombia y firmó un contrato hasta el 2021).

Bajas, Augusto Batalla (fue cedido a préstamo Atlético Tucumán). Interesan: Silvio Romero (México), Lucas Zelarayán (México) y Damián Musto (México).

Se irián: Federico Andrada (no es tenido en cuenta por Gallardo), Ariel Casquete (no es tenido en cuenta por Gallardo), Denis Rodríguez (se intentará rescindir el préstamo del jugador cuya ficha pertenece a Newell’s Old Boys de Rosario), Carlos Auzqui (podría pasar a préstamo a Standar Lieja de Bélgica), Tomás Andrade, Alexander Barboza, Gonzalo Martínez (sólo podría irse por la cláusula de salida) e Ignacio Fernández (si llegan ofertas razonables).

San Lorenzo de Almagro: Gabriel Esparza (vuelve de un préstamo y podría ser cedido a Arsenal). Bajas, Matías Vera (se fue a préstamo a O’Higgins de Chile) y Daniel Alejandro Ibáñez (se fue a Olimpo de Bahía Blanca). Interesan: Ángel González (Godoy Cruz de Mendoza), Javier Gravi (pertenece a Danubio de Uruguay), John Stefan Medina (Monterrey de México). Se irián: Gabriel Esparza, Nicolás Blandi (América de México podría ofrecer 8 millones de dólares), Paulo Díaz (hay clubes interesados en sus servicios) y Ezequiel Cerutti (hubo algunos sondeos).