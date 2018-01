La Liga Federal vuelve al rudo con varios atractivos

Fotos ACCIÓN Sábado de mucha acción prevé para hoy la Liga Federal

13/01/2018 -

Desde las 17.30 y con varios partidos arranca la primera fecha de la Copa de Verano organizada por la Liga Federal y tendrá esta programación.

En cancha de Comunicaciones: Borges Unidos vs. El Puente (20) y Dj Kinka vs. Bº Sarmiento (20). En Nueva Unión: Adhoc Fc vs. Argentinos Jrs (1º) y Amigos Textiles vs. Los Amigos (1ª). En Poggi 1: Coca Transportes Santillán vs. Estudio Jurídico (1ª) y Coca Transportes Santillán vs. Pepsi (40). En Poggi 2: Balneario vs. El Gordo Clodomira (1º) y El Desafío vs. El Argentino (40). En El Tata: Liga Federal vs. Athletic (20) y Cam Lenon vs. Copa Aeropuerto (45). En Potrerito 2: El Fortín vs. Farmacia La Plata (40) y Campeones Del 28 vs. Villa Mercedes (45).

En Potrerito 3: El Ciclón vs. Cacho (20) y El Ciclón vs. F. El Profesional (1ª). En Potrerito 4: Los Pinos vs. La Católica (1ª) y La Saavedra vs. Amigos De La Vida (45). En Potrerito 7: Panadería Monteagudo vs. San José (20) y Benjamín Bravo vs. Alberdi (50). En Potrerito 8: Papelería Mailín vs. La 22 (1ª) y Marmolería Pereyra vs. La Juntada (40). En Complejo Russo: La Juve vs. San Carlos (20) y Roque y Amigos vs. Tn Herrería (45).

En Complejo Russo 3: Los Tigres vs. San Miguel (20) y Ferretería Pec vs. Iosep (1ª). En Rivadavia: Rivadavia vs. Sara Mañu (1ª) y Relojería San Francisco vs. Bº Sgto Cabral (40). En Sayago de Cardozo: Mg Diseños vs. Macroffice (1ª) y Macroffice vs. Talleres Del Sur (40). En Mamita De Cardozo: Rec Construcciones vs. El Triangulo (45) y Rec Construcciones vs. Piquito (40). En Los Pichones Cardozo 2: Oca Fc vs. El Flaco Y Persas (1ª) y Excursionistas vs. Campos Gnc (1ª).

En Los Pichones Cardozo 4: Tapiales Las Gemelas vs. Ersa (1º) y Roque y Amigos vs. Tn Herreria (45). En La Morocha: Los Murciélagos vs. Moto Full (1ª) y Salamanca vs. Red Star (50). En La Porteña: Loreto vs. La Estafeta (40) y Kovak Automotores vs. Profesores Ed. Física (45).