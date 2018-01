El Gobierno emitió títulos públicos por u$s 9.000 millones

13/01/2018 -

El gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución acerca de la emisión de nueve títulos internacionales en dólares por un monto de 9.000 millones, lanzados en los primeros días del año por el Ministerio de Finanzas.

La cartera a cargo de Luis Caputo dispuso el pasado 4 de enero, la emisión de nueve bonos internacionales en dólares por un monto de 9.000 millones. Se designó así al Citigroup, el Deutsche Bank Securities y HSBC Securities como colocadores conjuntos de la emisión y a The Bank of New York Mellon como agente fiduciario.

Este último además figura como ‘agente de pago y agente de Listado en Luxemburgo en caso de ser aplicable y reconocer el esquema de honorarios y gastos correspondiente a dichas tareas’. Los colocadores conjuntos cobran una comisión 0,12% sobre el monto total del capital de nuevos títulos públicos que se coloquen.