Fotos Oil ajustó el precio de sus combustibles y la nafta premium ya roza los $30

13/01/2018 -

La petrolera Oil hizo punta desde anoche y los precios de sus combustibles subieron un 6% lo que implica que el litro de nafta premium, ya se sitúa en casi $30.

Según indicaron desde la Cámara de Expendedores local a esta petrolera le seguirá el resto.

El motivo es por la suba de dos de los 3 factores que tras la liberación del precio de los combustibles, inciden en los valores al público: El dólar y el precio del barril de petróleo que alcanzó su precio más alto en 3 años.

También indicaron que este aumento es por el ajuste de estas variables y no está relacionado con el otro incremento que regirá desde el 1 de marzo, por la suba en el impuesto a los combustibles establecido en la reforma tributaria.

Hasta anoche, los precios de Oil eran de $24,99 en la nafta súper; $28,08 en la premium, $21,81 en el gasoil y $24,37 en el gasoil premium.

A partir de hoy, la nafta súper sube a $26,49 y la nafta premium a $29,76. El gasoil, a $23,12 y el gasoil premium a $25,83.

El incremento en los precios lo confirmó Jorge Saad, propietario de una expendedora Oil y, a su vez, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Expendedores local.

La petrolera pertenece al grupo identificado con el empresario Cristóbal López -bajo el nombre de Grupo Indalo- y atraviesa un procedimiento de crisis a raíz de la investigación por supuesta defraudación al Estado en un monto estimado en $8.000 millones.

De esta manera, el aumento de la compañía es el primero en lo que va de 2018, luego que el sector registrara incrementos superiores al 30% promedio durante el año pasado.

Crudo récord

En tanto, el barril de petróleo crudo cerró este viernes en su mejor valor desde diciembre de 2014.

El barril de light sweet crude (WTI) para entrega en febrero ganó 50 centavos y terminó en u$s 64,30 en el New York Mercantile Exchange (Nymex). El WTI acumula 4 semanas seguidas en alza. En Londres, el Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió 61 centavos y quedó en u$s 68,97 lo cual al igual que el WTI es el mejor valor desde diciembre de 2014,. La Opep y grandes productores como Rusia tienen en marcha un plan de reducción de oferta que expira a fin de año. Buscan detener la sobreoferta que debilita los precios.