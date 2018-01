Kevin Benavides se tiene fe para la segunda parte

Fotos CONFIANZA. El salteño está un tanto ansioso, pero a la vez quiere concentrarse en la carrera que retoma.

13/01/2018 -

El argentino Kevin Benavides, actual líder en motos del Dakar, aseguró que se toma con mucha cautela su posición en el rally, porque los golpes que se ha llevado en este deporte le han enseñado a no cantar victoria antes de tiempo.

Durante el día de descanso de ayer que el Dakar tuvo en La Paz, Benavides aseguró que se siente fuerte para acometer la segunda parte de la carrera y atacar para convertirse en el primer argentino en ganar, en motos, el rally más duro del mundo. "El ritmo ha sido bueno y el trabajo se ha hecho bien, pero todavía faltan ocho días. Es lindo estar en punta, pero el trabajo sigue de largo", indicó.

El corredor prefiere guardar cautela en un momento tan importante. "Eso me lo ha enseñado mucho este deporte. Yo siempre he sido un piloto muy agresivo, y ya he tenido muchos golpes que me han hecho entender y ver las carreras un poco distintas, pero el Dakar te puede sorprender en cualquier momento", contó.

Consultado acerca de cómo han tomado en La Argentina su posición en la carrera, el piloto comentó: "He visto algo en redes sociales. He disfrutado un poco del momento, pero no mucho tiempo para no perder la atención, porque la carrera sigue".

También Benevides admitió que una de la claves que lo llevaron a la posición de privilegio fue poder mantener la calma y saber en qué momento se podía apretar y en cuál ir más tranquilo. "Era muy fácil cometer errores. La verdad es que quería salir rápido de Perú. La arena también me gusta, pero las dunas eran muy peligrosas, porque muchas de ellas eran cortadas. Sobre el paso por Perú, Benavides opinó que han sido cinco días de dunas, pero que físicamente me encuentra bien.

"En Bolivia también quedan etapas duras y largas", concluyó.