Trump negó haber insultado a países pobres, pero no le creen

"No se puede calificar de agujeros de mierda a países o continentes enteros, cuyos habitantes no son todos blancos y, por eso, no son bienvenidos", cuestionaron.

Por El Liberal

Fotos PALABRAS. "Lo inventaron los demócratas", aseguró Trump. "Nunca dije nada despectivo de los haitianos". - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber calificado de ‘agujeros de mierda’ a varios países pobres cuando discutía sobre inmigración, pero su desmentida no convenció ni a la oposición demócrata ni a la comunidad internacional. "No se puede calificar de agujeros de mierda a países o continentes enteros, cuyos habitantes no son todos blancos y, por eso, no son bienvenidos", sentenció el vocero del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, en Ginebra, según la agencia de noticias EFE. "Estos comentarios (...) no pueden ser definidos de otra manera que como racistas", agregó Colville. Pero Trump, acostumbrado a atajar críticas después de sus exabruptos, salió al cruce rápidamente y desmintió haber insultado a los inmigrantes de Haití, El Salvador y Sudán que viven en Estados Unidos, tal como reveló el diario The Washington Post. ‘Lo inventaron los demócratas’, aseguró. "Nunca dije nada despectivo de los haitianos más allá de que Haití es, obviamente, un país muy pobre y con problemas. Nunca dije sáquenlos de aquí"’. Poco después, el senador demócrata Dick Durbin, uno de los legisladores que fue testigo de los presuntos ataques racistas de Trump, desmintió al presidente. "El presidente comenzó a tuitear negando haber usado esas palabras. No es cierto. Él dijo esas cosas llenas de odio y las dijo repetidamente", aseguró en declaraciones a la prensa. Según el Post, que cita fuentes cercanas a los legisladores que participaron del encuentro, Trump les preguntó a los legisladores que impulsan un nuevo proyecto de ley por qué deberían ‘recibir gente de países que son un agujero de mierda’ y sugirió, en cambio, recibir inmigrantes de países como Noruega. La versión de Trump, por supuesto, dista mucho de la relatada por el Post.Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.