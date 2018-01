Red Star celebra esta noche su aniversario número 75

13/01/2018 -

Esta noche, a partir de las 22.30, el Club Red Star BBC celebrará sus 75 años de vida con una gran cena a la canasta que se realizará en las instalaciones del club, sito en calle Rivadavia Nº 945.

Desde la dirigencia de la entidad señalaron que en este festejo tan especial esperan contar con la gente del básquet masculino, tanto de mayores como formativas y escuela, y femenino, acompañadas de sus familias.

También estarán presentes las academias de taekwondo, patín artístico, baile latino, grupo de gimnasia para adultos mayores, ex dirigentes, ex jugadores de básquet y ex jugadoras de cesto.

Durante el transcurso de la velada se agasajará a los distintos planteles que se destacaron en el 2017, a la gente que trabaja desinteresadamente y a los que aportan para el engrandecimiento del club.

También se realizarán sorteos sorpresas, concursos de baile, se presentarán conjuntos musicales y habrá otros entretenimientos.