Weigand espera adaptarse rápido

Fotos EXPECTATIVAS. Alex Weigand no jugó nunca la Liga Argentina, pero confía en el plantel que tiene Independiente.

13/01/2018 -

Independiente BBC realizó cambios importantes en su plantel para este 2018, con el objetivo de salir del fondo de la tabla en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet.

Uno de los refuerzos es el experimentado Alex Weigand, quien dialogó con EL LIBERAL antes de partir anoche a Paraná, donde mañana "Inde" visitará a Echagüe.

"Estoy contento, con muchas ganas. Ya conocí un poco a los compañeros en estos días y hablé con el entrenador sobre los planes que tiene para el equipo y sobre todo para mí", dijo.

Luego agregó: "Soy un cuatro que juega, sobre todo, de cara. Soy bastante versátil en esas situaciones. Lo que más hago es abrir la cancha para tener un interno que le quede toda la pintura para él".

El platense, de dilatada trayectoria en Liga Nacional, apuesta por este plantel que conduce Javier Montenegro. "No he jugado con ninguno, pero a varios los conozco por nombre. Hay varios jugadores que tienen trayectoria en Liga Nacional, eso también es un respaldo, el saber que hay jugadores con experiencia", destacó.

Además de adaptarse rápido al equipo, Weigand espera que Independiente salga a flote: "Por lo que pude ver en la tabla, creo que están todos cerca. Si bien estamos últimos, en uno o dos puntos estamos todos los equipos. Entonces no es tan preocupante eso si no encontrar rápido la dinámica de grupo, de equipo, y así empezar a conseguir victorias".

Por último, se refirió al calor santiagueño. "Me dijeron que esto todavía no es nada (risas). He vendido en alguna otra ocasión a jugar y siempre el comentario es el calor. Habrá que estar en casa hasta las siete de la tarde (más risas)", cerró.