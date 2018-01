Huye de "barras" de "Central" y lo apalea el vecino al sorprenderlo en su casa

Fotos DILEMA. Muñoz dijo que fue un error, pero lo "penan" sus antecedentes.

13/01/2018 -

El juez de Control y Garantías, Fernando Paradelo, extendió la detención de un personaje, acusado de irrumpir en una casa ajena para robar y que acabó golpeado por el dueño.

Se trata de Francisco Esteban Muñoz, quien cayó preso el 8 de enero, tras ser reducido por un vecino en el Bº Campo Contreras, en el sur de la ciudad capital.

La versión del denunciante es que vio a Muñoz con fines de robo y armado con un cuchillo.

Por el contrario, el sospechoso manifestó que se trató de una suma de malos entendidos.

"Andaba buscando cigarrillos con la camiseta de Mitre. Dice que lo vieron unos de Central y empezaron a correrlo por la cuadra", explicó su abogado, el defensor oficial Emilio Nazar.

Siempre en base a los dichos dce Muñoz, el dueño de la casa lo encontró escondido, "pero no porque quisiera robarle, sino para que no me peguen afuera", juró.

Resultado: el vecino lo mandó al hospital a golpes y la Fiscalía le abrió un proceso por "robo en grado de tentativa".

Hasta tanto prevalezca una u otra posición, Paradelo amplió la detención de Muñoz y la extendió hasta el 8 de este mes.

Para entonces, las partes deberán esmerarse en dar contundencia el encierro, o fundamento excarcelatorio, del apaleado.