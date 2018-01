Ataba a su mujer al árbol y la "prestaba" al sobrino para que la ultrajara sexualmente

Fotos AUDIENCIA. El tío Ramón tiene 9 años de pena y el sobrino Cristian, 4.

13/01/2018 -

Un tribunal se apresta a analizar el veredicto fijado a dos sujetos, condenados en el 2017 por reiterados vejámenes sexuales en perjuicio de la concubina de uno de ellos.

El escenario resultó el paraje El Desvío, cerca de Vilelas, Juan Felipe Ibarra, epicentro de múltiples ataques sexuales que los padeció J.B.C.

Después de años de penurias, la madrina ayudó a huir en el 2013 y Cisneros pidió socorro en la policía de Quimilí, Moreno.

En menos de una semana, cayeron presos su concubino Ramón Bravo y el sobrino Cristian Ricardo Bravo.

El 18 de abril de 2017, los vocales Margarita Piazza de Montoto, María Angélica Peralta de Aguirre y Luis Domínguez condenaron al tío y al sobrino: Ramón recibió 9 años de cárcel y 4 su sobrino.

De las audiencias y el relato descarnado de la víctima, se supo que Ramón acostumbraba atarla al árbol, sin importarle que juntos tuviesen una hija de 6 años y un varoncito que murió a poco de nacer.

Desgarrador

"Él empezó a ver a otras mujeres y a maltratarme a mí. Me pegaba patadas y trompadas’. De los 6 años juntos, en 2 me violó y me amenazaba que iba a matarme y enterrarme, y que nadie jamás se enteraría de lo que me pasó", señaló la víctima.

Con el tiempo, llegó a la casa un sobrino adolescente.

Sin pudor, Ramón ordenó a su mujer que vaya a la cama del muchacho. "Vea, estaba embarazada y me agarraban entre los dos; por ahí el sobrino solo y mi marido se quedaba viendo", declaró la mujer.

Ramón llegó a juicio por "abuso sexual con acceso carnal calificado, lesiones leves calificadas, amenazas y privación ilegítima de la libertad". El sobrino, por "abuso sexual con acceso carnal".