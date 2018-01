Fotos "Estamos esperando que los encuentren para poder saber la verdad de lo que ha pasado"

13/01/2018 -

Yésica Melián, la hermana del tripulante del ARA San Juan, el santiagueño David Melián, habló con ELLIBERAL y expresó que a casi dos meses que se cumplen el lunes de la desaparición del submarino, "seguimos igual que el primer día, con la misma incertidumbre".

La mujer junto a tres de sus hermanas permanecen en su vivienda del paraje San Andrés, en el departamento Jimenez, mientras el resto de su familia, su mamá y otros hermanos, se encuentran en la base naval de la Armada en Mar del Plata.

El jueves, un informe de un experto de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos (ONI) señaló que la nave implosionó el 15 de noviembre y se hundió, según la versión publicada en el matutino francés Le Monde.

Sin embargo, Yésica, señaló que "oficialmente a nuestra familia no se les ha informado eso desde la Armada. Se les ha dicho que lo que ha salido en los medios sobre una supuesta explosión o atentado era imposible porque ellos aún mantienen la hipótesis sobre que ha sido un accidente".

La hermana de David, el único submarinista santiagueño en el ARA San Juan, confirmó que "hoy -por ayer- hablé para asegurarme porque nos hemos despertado con eso, pedimos que averigüen y les han explicado la situación: que no había sido así, que era un accidente y siguen sosteniendo la hipótesis que si hubiera sido una explosión, tendría que estar el Mar Argentino regado de todo lo que tenía adentro el submarino, no sé, la verdad que no sé cómo ha salido esa versión. Es lo que nos dicen a nosotros, a la familia".

Oficial

Puntualizó que "la teoría que sostiene la Armada es la falla de la batería. Mi mamá sigue estando en la base naval de Mar del Plata, de casi toda mi familia estamos solo cuatro aquí. Desde la Armada se han comprometido a seguir la búsqueda hasta último momento, hasta que agoten toda posibilidad".

La hermana del submarinista, señaló que "la Armada lo que nos dice a nosotros es que los quieren encontrar, no sé si nos mienten o no, pero es lo que están diciéndonos todo el día. En ningún momento nos han dado una fecha de nada, ni para la estadía allá ni un término para la búsqueda".

"Nosotros creemos lo que dice la Armada porque se han dicho tantas cosas y por eso hemos preferido asegurarnos. Pero, lo que pasa es que se había publicado algo también en una página oficial de la Armada y entonces ahí era como que parecía real, pero no era así. Pero al parecer también hay varias páginas y lo que nos han explicado es eso, que el tema de un atentado está totalmente descartado", señaló.

Sobre cómo está sobrellevando la familia estos días, indicó que "todos los días tenemos la misma incertidumbre. Seguimos igual que el primer día. Nosotros estamos esperando que los encuentren, para entender, para saber la verdad, es lo único que queremos, saber qué es lo que ha pasado".

Añadió que "a nosotros lo que más nos preocupa y estamos hablando todo el tiempo es el nunca saber qué es lo que ha pasado, queremos realmente enterarnos y descubrir qué ha pasado, nos preocupa saber si nos están mintiendo o qué fue lo que ha pasado".

Yésica sostuvo que "recién se va a poder tocar las pertenencias de David y todas sus cosas luego de 6 meses que se cierre el caso. A los familiares directos, padres, madres se les siguen pagando el sueldo o las esposas, siguen cobrando, sigue todo como si ellos estuvieran aquí, por ahora para la Armada están desaparecidos", señaló.