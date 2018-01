Morgan Freeman conducirá la serie "The Story of us"

13/01/2018 -

De los productores de "The Story of God" con Morgan Freeman, "The Story of us" llega a la pantalla de Nat Geo para expandir la afamada franquicia. ¿Por qué algunas personas ascienden al poder y otras no? ¿Por qué nos enamoramos, no solo de parejas románticas sino de amigos y extraños? ¿Cómo fue que nuestra necesidad de compartir convicciones construyó la cultura humana? National Geographic busca la respuesta a estos grandes interrogantes y muchos más en esta nueva serie, a partir del lunes 22 de enero a las 22.