Eugenia Tobal quiere volver a producir y actuar

13/01/2018 -

Eugenia Tobal se animó a la conducción culinaria en la versión nocturna de Cocineros argentinos, con "Cocineros de noche", y se alejó de la actuación en ficción. Ahora, aseguró que tiene varias propuestas y que le gustaría volver a producir.

"Cocineros de noche vuelve en marzo, vamos a ver, me permite hacer otras cosas también. Tengo propuestas para hacer algo en televisión y cosas que tengo ganas de llevar adelante, me inquieta, la producción también es algo que me gusta", dijo en el programa Los Ángeles de la Mañana.