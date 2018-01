Tras haber anunciado la boda de su hija Dalma, Maradona mandó a decir que no irá ni a la ceremonia ni a la fiesta

-

Diego Armando Maradona se había adelantado incluso al anuncio oficial de su hija Dalma sobre su boda con el rugbier Andrés Caldarelli, y lo había hecho con mucha felicidad a través de las redes sociales. Pero ahora se conoció que el ex astro de fútbol decidió no asistir a la ceremonia y tampoco a la fiesta.

Como siempre la raíz de casi todos los problemas radica en el disgusto que las parejas del Diez provocan en sus hijas. Esta vez, es Rocío Oliva, la actual novia de Maradona, quien está en el ojo de la tormenta, ya que Dalma se niega a invitarla, y por lo tanto Diego a asistir a la boda, según lo adelantó Matías Morla en una charla que mantuvo con Tomás Dente en el programa "Vino para vos", que se emite por la pantalla de KZO.

"Dalma Maradona dijo que no iba a invitar a Rocío Oliva a su casamiento, y Diego dijo no voy. ¿Por qué?, porque no voy con mi pareja. Ahora, se va a abrir un sinfín de preguntas, ¿está bien que no vaya al casamiento de la hija? Vas a tener un montón de gente que diga que está mal. ¿Está bien que no te deje tu hija llevar a tu pareja, a un montón de gente? Diego es la Biblia y el calefón, lo dijo Andrés Calamaro en una canción hace un montón", señaló el abogado, según el portal de espectáculos de Infobae.

Y le sumó: "Lo que pasa con Diego es que las charlas privadas que tendría que tener él con su hija, él quiere que se hagan públicas. De hecho, la pelea entre ellos, del casamiento, que ahí no participé yo porque no estaba, Dalma le dijo no cuentes todavía que me voy a casar y Diego cortó y lo puso en Instagram. Él es así, ahora quiere que se haga público que no irá al casamiento porque no puede ir con su mujer". Diego y Rocío cumplieron hace unos días su 5º aniversario de noviazgo.